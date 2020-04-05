清明連假人潮擠爆風景區　侯友宜：群聚感染令人擔憂





▲新北市長侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者黃巈禾／新北報導

清明連假全台各地湧現觀光人潮，新北市長侯友宜5日上午出席防疫會議時表示，1個多月前大甲媽祖繞境被大家齊聲反對，現在清明連假大家反而跑到風景區群聚，會不會造成交叉跟群聚感染，令人擔憂、害怕。

侯友宜指出，呼籲新北市民不要趴趴走，不要到人潮多、封閉型空間，「攏賣去啦」，這是最主要能夠避免交叉跟群聚感染最好的方式，把社交距離、社交範圍縮小，新冠肺炎就叫做社交病毒，這段時間不鼓勵大家往人潮多的、尤其在社交近距離裡面群聚的現象來做任何行為，所以說線上祭祖就好，跟祖先請假，祖先一定體諒。

侯友宜提到，新北市民非常配合，將近七成到八成都沒清明節去掃墓，在清明節，不是給大家藉機會一堆人郊遊，看到一堆人旅遊、郊遊，他非常難過、擔心，防疫會不會因為這樣有大破口？記得一個月前鎮南宮要繞境祈福，大家齊聲反對，如今類似集體式的郊遊，會不會造成交叉跟群聚感染，是令人擔憂害怕的一件事。

侯友宜還說，早已預見會發生人潮擠爆風景區的狀況，做了不斷的提醒，新北市的風景區，連假4天，他都有在看，新北市風景區人潮下降了大概7成到8成左右，這樣就可以避免很多交叉跟群聚感染，每個地方都要全面的戒慎恐懼、全面備戰，只要一疏忽，病毒馬上就攻進來。