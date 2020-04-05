侯友宜再喊話「入境者全面普篩」　杜絕境外移入

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者黃巈禾／新北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台灣累計355名確診案例，其中高達304個案例為境外移入。對此，新北市長侯友宜再度向中央呼籲，入境者全面普篩，台灣有能力做到。

侯友宜5日主持新北市防疫應變會議。他受訪表示，從國外回來的確診案例，在台灣全部案例裡面佔了86％，其中有4.6％是無症狀確診，現在只剩下941位入境者，可以在機場先篩，有狀況就向檢疫所送，如果沒有狀況的，先讓對方回家居家檢疫，在短短1天裡面，就可以篩出來，「其實這都可以做得到的，因為只剩下941嘛！」

侯友宜強調，第一時間就全面普篩，再加上居家檢疫，兩道關卡來掌控，這樣才可以100％確保回來的人都有篩到，這裡面無症狀確診到底有多少比例，沒有人知道，4.6％是最低的，還有沒篩出來的，「所以我們有能力做的時候就要來做」。

侯友宜認為，每個防疫都要經過疫調，疫調出來知道才知道管控範圍，防疫其實只有兩個招數，要嚴格落實執行，一個是隔離境外，第二個管制在境內，阻絕境外大部分都已經阻絕，就是進來的時候怎麼樣把它做到為普篩這樣的居家檢疫，管控在境內最主要要看，整個普篩出來以後狀況的疫調，能夠一層、兩層、三層去做有效的管控，把它堵住。