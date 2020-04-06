印度禁止出口羥氯喹　猛推薦神效的川普致電莫迪要貨

▲印度政府下令禁止抗瘧疾藥物羥氯喹出口。（資料圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

印度禁止所有出口抗瘧疾藥物羥氯奎寧（羥氯喹，Hydroxychloroquine），對外貿易總局在網站上表示，立即生效禁止出口這款藥物及製劑，監管機構上個月啟動限制藥物在海外的運輸，僅允許有限的例外。據新德里的一名藥劑師表示，自從美國總統川普宣揚羥氯喹的療效後，當地各家藥店的羥氯喹就賣到缺貨，一周以來都在努力補貨中。

印度是羥氯喹最大的生產國之一，它是抗瘧藥物建議醫護人員和高危人群使用，有抗疫功效，造成多國對羥氯喹的需求激增，儘管這藥物缺乏科學驗證，證明可以對抗新冠病毒。印度製藥公司Zydus Cadila表示，「我們已經擴大羥氯喹的生產，以達成每月約1.5億至2億枚藥片的供給量。」

據報導，美國3月的羥氯喹訂單量較同期上漲了260%，全球多國對羥氯喹的需求量，在近幾周內大福上漲，導致原本使用治療狼瘡或類風濕關節炎等疾病的病者，買不到這些藥。

新德里阿波羅醫院風濕科醫生漢達(Rohini Handa)指出，民眾得知羥氯喹能治療新冠病毒後，市場上就再也看不到這款藥物，「每天都會收到很多風濕關節炎患者的求助，因為他們必須使用這種藥物進行治療，現在很擔心買不到而導致關節炎發作。」

▲川普與莫迪通話，商討採購數百萬劑量的羥氯喹。（圖／路透）

川普在4日新聞發布會上表示，與印度總理莫迪通話，商討採購數百萬劑量的羥氯喹，並呼籲釋出美國已經訂購的貨物，「印度正在認真考慮我的要求。」川普多次在公開場合推薦羥氯喹，形容它可能是可以改變「醫藥史游戲規則的藥物」，稱美國已儲備2900萬劑量，儘管缺乏科學審查，但仍宣揚了自己試圖挽救生命。

美國外科醫生杰羅姆·亞當斯（Jerome Adams）表示，羥氯喹歷史悠久，安全性要比完全新穎的藥物好一些，然而，國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長佛西（Anthony Fauci）持有不同的看法表示，「羥氯喹並不是萬能的，有效性還需要更多研究，療效還沒有得到證實。」

儘管能製造如此「神藥」的印度，根據聯邦衛生部數據，目前已有3,374例陽性病例，死亡人數達77人。自3月25日起施行為期三週的封鎖，長時間的自主隔離，已引發民眾對新冠病毒蔓延加劇的擔憂。