南韓疫情逆轉靠「大規模篩檢」　從日確診千人降至百人

▲韓國第一波未把握阻絕境外移入最佳時機、減災計畫不足，而爆發第二波流行。（圖／翻攝自大公共衛生學院直播）



記者林育綾／台北報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）確診數破萬，但新增病例數明顯趨緩，台大公衛學院陳秀熙教授表示，這歸功於從2月26日起進行「大規模篩檢」找出更多確診個案、分流病人，同時搭配「減災計畫」，2週後效益增63%，讓確診個案從最高峰每日近千人，下降至每日約百人，疫情逆轉關鍵措施可提供各國學習。

台大公共衛生學院今（6）日上午舉行抗新冠肺炎（COVID-19）說明會，副院長陳秀熙提到，南韓在1月底至2月19日發生第一波流行，但當時境外阻絕時間點、減災計畫都不夠積極，才發生第二波大流行。

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▲▼台大公衛學院指出，韓國在第二波進行大規模篩檢，加上減災措施，讓疫情大幅減緩。（圖／翻攝自大公共衛生學院直播）

但之後韓國透過「大規模篩檢」找出更多確診個案、分流病人，同時搭配「減災計畫」，包括禁止大型集會、大邱和慶尚北道地區進行大規模封鎖、封大樓、延後幼兒園及中小學開學日、政府投入防疫預算等措施，終於讓疫情在2週後大幅減緩，等於買到很多時間，防疫效益增加63%，從最高峰每日確診近千人，下降至每日約百人，R0值（病例再生數）在政策前高達2.33%，如今下降至0.22%。陳秀熙認為，這個模式可以提供給目前大流行的各國參考。

▲台大公衛學院建議，現階段應以「全國動員」方式進行防疫。（圖／翻攝自台大公衛學院記者會畫面）

而台大公共衛生學院院長詹長權也表示，現階段台灣防疫應以「全國動員」的方式來進行，也要保護醫療機構、長照、醫療人員，此外他建議擴大「主動檢測」，檢測對象包括醫療及醫護人員，可針對未受感染的相關人員加強保護。還有維生需要的服務人員，如司機、送貨員、超商人員，以及確診個案的所有接觸者、所在社區的抽樣居民，都進行檢測，才能確實做到疫調不漏接。

詹長權也說，在目前我國沒有封城、封國時，應確實做好「極大化社交距離」，以「至少2公尺」來規定長照機構、據點、室內空間活動總人數，「至少1公尺」來規定交通工具、戶外聚會的活動總人數，他認為目前人數似乎太寬，針對交通分流、上下班分流、停班課措施，政府都應提前部署。

目前都會區部份咖啡廳，他認為應「有責任」規劃室內社交距離，他看見目前一些有規模的餐廳已經開始實行，但仍有許多咖啡店等空間還未規劃。

詹長權強調，現在「避免群聚」、「保持安全距離」、「勤洗手」、「戴口罩」4件事就是如今防疫最重要也最有效的事，「這些事一點都不犧牲，是保護別人和自己，是非常驕傲的事」，對於至親、長輩、好友都應該要大聲呼籲，不用不好意思，未來可以恢復到某程度的社交活動，但疫情當前，這幾件事是此時最正確的事。