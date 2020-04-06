抗煞不慎染病！護理師失去嗅覺17年…感嘆：沒有醫生敢幫我看病

▲和平醫院護理師因為抗煞失去嗅覺。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情相當嚴重，世界各國案例不斷增加，甚至還有患者出現味覺、嗅覺喪失的症狀。不過，這種症狀在SARS疫情流行時也曾發生，一名護理師為了對抗SARS，在和平醫院堅守崗位，卻因此遭到感染，進而失去嗅覺，現在連咖啡的味道的聞不到。

SARS疫情爆發時，護理師楊大音在和平醫院與病魔奮戰，卻在過程中不幸遭到感染，成為確診患者，雖然成功治癒了，但也留下後遺症。楊大音說，感染病毒兩周後，她突然失去嗅覺，原先以為只是鼻塞，後來才發現嗅覺喪失，至今都沒有恢復。

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楊大音提到，由於當時疫情嚴重，人人自危，雖然失去嗅覺讓她感到相當心急，但沒有醫師敢幫忙看診，「因為那時候（我）算是確診患者。」從此以後，楊大音聞不到牙膏的味道、就連爐火燒焦廚具也聞不到，還因此差點把房子給燒了。

▲楊大音認為，這次的疫情會拖得比SARS更久。（示意圖／記者林敬旻攝）

生命中發生這樣的遺憾，楊大音感到相當難過，但木已成舟，也只能接受，「我可能聞不到，然後食物感覺不到好不好吃，然後媽媽就會想辦法。她說，妳想要吃什麼，我去買。久而久之就坦然，這在生活當中，我不接受它也已經發生了。」

接受了事實，楊大音繼續在和平醫院急診室任職。對於這次的新型冠狀病毒，她認為，這次的疫期會比SARS更長，範圍也會更廣，因為新型冠狀病毒的變異性太強，「我們覺得病毒好像自己在更新。」

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