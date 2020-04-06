「日點擊率高達10億」　全球最夯疫情及時圖...他發明的

▲ 美國約翰•霍普金斯大學新冠肺炎疫情追蹤圖。（圖／翻攝Johns Hopkins University官網）

記者任以芳／綜合報導

美國約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）推出的疫情及時圖，成為全球最夯防疫參考工具，單日點擊率就有10億，不少網友覺得看圖好像是另類版惡靈古堡。外界也很好奇，背後創作者是誰，原來是來自中國兩名留美博士研發創作。

一張黑底、紅點，左右兩側列著各國確診、死亡和恢復病例的地圖，目前多國主流媒體、政府衛生部門進行疫情更新發佈，都在引用。美國衛生部用這張地圖監測全國病例，義大利總理、德國內閣開會也依靠這張地圖掌握疫情即時情況。

▲ 新冠肺炎全球疫情及時圖發明者董恩盛（左），團隊成員杜鴻儒。（圖／翻攝 央視）

根據大陸央視報導，特地找到設計原創者，董恩盛和杜鴻儒來自中國的博士生，兩人都是約翰•霍普金斯大學土木與系統工程系博士一年級學生。針對他發明的疫情顯示地圖，董恩盛說，「截止到3月31日，我們在全球大概已經有155億次的使用量。」

該報導指出，董恩盛研究專長是疾病模型，運用數學模型和電腦代碼來解釋一些流行病學、公共健康方面的問題，對全球流行病的發展趨勢做基本的判斷和推測。同樣為博士研究生一年級的杜鴻儒2月1日加入團隊，負責資料收集整理與世衛組織資料比對。

▲ 美國約翰•霍普金斯大學研發的新冠肺炎疫情及時圖，日點擊率10億。（圖／翻攝 央視）

今年1月份，疫情尚未在全世界擴散，董恩盛表示「1月21日，我和導師大概商定要做這樣一個資料圖表，當天晚上我大概花了7到8個小時時間，就做好了第一版。」1月22日早上11點，我的導師通過推特，把圖表發佈到全世界的平台上。

董恩盛說，他和導師做這個圖表，只是為下一步的學術研究做資料收集和準備工作，隨著疫情發展，成為全世界普遍關注的統計參考。如今，這個網站已經成為多國政府高層、公共衛生學者和主流媒體引用最多的疫情資料來源，更新和運營這個網站，成為董恩盛和團隊最重要使命。

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