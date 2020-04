「渾水研究」2月就打假瑞幸　千名調查員蒐證...89頁報告踢爆膨脹事實

▲瑞幸咖啡(luckin coffee)。(圖/路透)

實習記者曾筠淇/綜合報導

瑞幸咖啡在2日自爆虛假交易22億元人民幣(約新台幣93.7億元),導致自身股價大跌。而值得一提的是,「渾水研究」(Muddy waters research)早在2月就已出面打假,他們在當時收到一份89頁的匿名報告,並發現瑞幸咖啡在2019年下半的銷售額過度膨脹,因此提出質疑。

據臉書粉絲專頁「股癌Gooaye」,盡職調查的私人投資公司「渾水研究」在2月時,曾發出一份89頁的報告質疑瑞幸公司造假,雖然那份報告是匿名者提供,但他們仍認為內容具有可信度。報告顯示,「每家商店每天的商品數量在2019年第三季至少膨脹了69%,在2019年第四季膨脹了88%」。

「股癌Gooaye」指出,「渾水研究」的創辦人卡森.卜洛克(Carson Block)曾在大陸待過一陣子的時間,因此深諳大陸人「造假」的本事,連公司名稱都取自「渾水」摸魚。

「股癌Gooaye」寫道,當時「渾水研究」曾經聘用至少千人的調查員進去瑞幸咖啡的門市,並計算客量、點單量,還藉由第一張和最後一張發票來看銷量,十分仔細的處理數據,「只要有一天沒有全程錄影,有中斷十分鐘,那這資料就不用」。

「股癌Gooaye」補充,「渾水研究」也曾鎖定一些公司打假,像是綠諾科技、中國高速傳媒、嘉漢紙業等,「雖然有一些案例最後看起來可能是有被誤會的成分,但是整體來說質疑得(的)都很有道理,有被錯殺的就當成是撿便宜吧」。

MW is short $LK. We received unattributed 89-page report alleging $LK is a fraud: "number of items per store per day was inflated by at least 69% in 2019 3Q and 88% in 2019 4Q, supported by 11,260 hours of store traffic video" We view the work as credible. https://t.co/N3rXlrvfcZ