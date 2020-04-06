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「渾水研究」2月就打假瑞幸　千名調查員蒐證...89頁報告踢爆膨脹事實

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▲▼瑞幸咖啡（luckin coffee）。（圖／路透）

▲瑞幸咖啡（luckin coffee）。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

瑞幸咖啡在2日自爆虛假交易22億元人民幣（約新台幣93.7億元），導致自身股價大跌。而值得一提的是，「渾水研究」（Muddy waters research）早在2月就已出面打假，他們在當時收到一份89頁的匿名報告，並發現瑞幸咖啡在2019年下半的銷售額過度膨脹，因此提出質疑。

臉書粉絲專頁「股癌Gooaye」，盡職調查的私人投資公司「渾水研究」在2月時，曾發出一份89頁的報告質疑瑞幸公司造假，雖然那份報告是匿名者提供，但他們仍認為內容具有可信度。報告顯示，「每家商店每天的商品數量在2019年第三季至少膨脹了69%，在2019年第四季膨脹了88%」。

「股癌Gooaye」指出，「渾水研究」的創辦人卡森.卜洛克（Carson Block）曾在大陸待過一陣子的時間，因此深諳大陸人「造假」的本事，連公司名稱都取自「渾水」摸魚。

「股癌Gooaye」寫道，當時「渾水研究」曾經聘用至少千人的調查員進去瑞幸咖啡的門市，並計算客量、點單量，還藉由第一張和最後一張發票來看銷量，十分仔細的處理數據，「只要有一天沒有全程錄影，有中斷十分鐘，那這資料就不用」。

「股癌Gooaye」補充，「渾水研究」也曾鎖定一些公司打假，像是綠諾科技、中國高速傳媒、嘉漢紙業等，「雖然有一些案例最後看起來可能是有被誤會的成分，但是整體來說質疑得（的）都很有道理，有被錯殺的就當成是撿便宜吧」。

本文經授權轉自：FB粉專「股癌Gooaye」，請勿隨意轉載

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