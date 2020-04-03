「陸版星巴克」瑞幸咖啡自爆偽造交易22億　美股崩跌80%

▲大陸品牌瑞幸咖啡去年在美國那斯達克上市。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

瑞幸咖啡（luckin coffee）董事會專門委員會自爆2019年的財務問題，發現首席運營官劉劍（Jian Liu）及幾名員工從去年第2季開始進行偽造交易，價值高達22億人民幣。消息一出，瑞幸股價在美股開市大跌逾80%。

綜合陸媒報導，有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡在2018年上市，截至去年底，直營門市達到4,507家，多過星巴克在中國的4,200多家店。專門委員會昨日公布報告指出，劉劍等人在去年第2季至第4季交易中從事成本、支出造假，董事會已將相關人等停職，中止涉及虛假交易的合約，並採取法律行動追討責任。

▲瑞幸主打APP外賣及促銷咖啡。（圖／視覺中國）

瑞幸咖啡美股在公布報告前收盤價26.2美元，隔日開市下跌至4.96美元，下挫81%。加州GPM律所、Schall律所，紐約州Gross律所、Pomerantz律所等都發布消息提醒投資者，如果在2019年11月13日至2020年1月31日間購買過瑞幸咖啡股票，可以與律所聯繫試圖追回損失，4月13日為截止期限。

沽空機構早在1月底就發佈89頁的報告指出瑞幸咖啡股票做空，從2019年第3季度起，貨物數據虛增69%，第4季度虛增88%。第3季度的廣告支出也誇大150%以上，尤其是在分眾傳媒上的支出。

當時瑞幸咖啡則表示，沽空報告中的指控都是毫無根據的推測和對事件的惡意解釋，「該報告存在對公司業務模式和運營環境的根本性誤解。瑞幸咖啡打算採取適當的措施來防禦這些惡意指控、以保護股東們的利益。」