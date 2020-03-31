台大公衛系成疫情黑馬　1314人報考搶23名額





▲109學年度大學「個人申請」一階篩選結果今日公布。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度大學「個人申請」一階篩選結果今（31）公布。根據甄選會資料顯示，第一階段有7萬1249人通過篩選，通過篩選率為81.72%。其中，台大招生組主任李宏森提到，今年台大公共衛生學系，報考人數從去年93人暴增至今年1314人報名，他認為是疫情影響。

因疫情影響，李宏森表示，台大二階甄試若有筆試及實作，必須採梅花座，且各考試教室不超過100人；考生到校應試前也須持通行證及健康聲明書。

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▲台大招生組主任李宏森。（圖／記者崔至雲攝）

李宏森也提到今年的大亮點，台大公衛系今年共有1314人報名，遠遠超越第二多人報名的電機系626人，報考人數從去年的93人暴增至1314人。該系第一階段原本預計篩選69人進入第二階段，但也因為報名人太多，最終有98人進入二階，該系預計招收23人，錄取率1.75%。

李宏森進一步指出，台大公衛系一階參採科目與去年相同，都是「英數自」三科，但今年最低篩選級分從去年38級分飆升至43級分。他認為是因新冠肺炎疫情影響，增加考生對該領域的認識，也認為公衛領域可以當作未來發展的方向之一。

