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美日春假後確診數5倍成長　清明連假各大景點都是人！台大教授：快回家

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▲恆春警方2日晚在墾丁大街宣導遊客要記得社交距離並戴口罩，民眾按讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲墾丁大街連假湧現人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，清明連假多處景點出現擁擠人潮。台大化學系助理教授徐丞志特別呼籲民眾在連假期間不要亂跑，因為日本及美國都是在春假過後，確診人數大爆發的，他說，「台灣撐到九局下半，真的很不希望先前累積的戰果被翻盤。」

徐丞志今日特別在臉書上PO出自製圖表，並指出，「清明連假剩兩天，如果你有朋友準備要出遊，請把這張圖轉給他／她。如果你正計畫連假剩下兩天要出去外頭玩，拜託請認真考慮待在家裡。如果你已經在外面玩了兩天，請趕快回家。」

請繼續往下閱讀...

徐丞志圖表顯示，日本在3月20日到22日是三天連休，當時剛好遇到櫻花盛開，各大景點人山人海，當周平均每日新增的確診數約為40人。而收假之後十天，日本國內每日新增確診數陡增至200人，新增的速度是連假前的5倍，並且持續上升中，美國大使館甚至在昨日（3日）提出警告，日本疫情即將大爆發。

▲▼ 。（圖／徐丞志提供）

▲徐丞志以日本美國為例，呼籲台人連假不要趴趴走。（圖／徐丞志提供）

徐丞志在舉例美國，美國有些大學的春假差不多也是在三月上中旬，而美國的疫情從三月下旬大爆發。這些也許只是巧合，但連假的人流確實提供了傳染病散播的絕佳條件。

徐丞志將場景轉移到正在放連假的台灣，他說，目前除了台北市以外，各大旅遊景點人潮洶湧，從2日一早國道就有明顯的車潮，墾丁住房率達到九成，中南部各大夜市滿是返鄉外出逛街的人潮。

「日本已經提前十天預演給台灣看」，徐丞志憂心表示，「台灣撐到九局下半，真的很不希望我們先前累積的戰果被翻盤。春假結束十天之後，我只希望我們的醫療照護系統已經準備好要面對可能到來的異鬼大軍。」

徐丞志最後也以當年的SARS為例說明，當時台灣的疫情比世界其他國家晚了約一個月，一樣是從清明連假後開始出現明顯的疫情。2003 年清明連假後的三周，4/24當天和平醫院封院，而真正的疫情高峰則是在5/20那周，並且到六月中之後才不再出現新增病例。也再次警惕台灣民眾不要掉以輕心。
 

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