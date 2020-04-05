剛痛罵「出遊台灣人」僥倖…38員工同日赴墾丁狠打臉！醫師出面回應了

記者白珈陽／台中報導

尷尬！台中市童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫，4日於臉書表示清明連假墾丁大街湧入大量人潮令他「心灰意冷」，還放上墾丁人潮眾多及義大利景點人擠人的照片，大嘆「昨天的台灣！一個月前的義大利！」，譴責「當一回事很難嗎？」，但事實上，童綜合醫院的員工旅遊就辦在墾丁，且剛好於4日有38人前往遊玩，讓他等於是被自家人狠狠打臉。

▲童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫5日下午接受採訪。（圖／記者白珈陽攝）

吳肇鑫4日在臉書以「非常心灰意冷的急診室醫師」為題發文指出，義大利現在很慘我們都知道，也很同情，但是一個月前他們就是不把武漢肺炎當一回事！吳質疑，「當一回事很難嗎？盡量宅在家、出門戴口罩、不要到人潮擁擠的地方、勤洗手⋯。很囉唆、但是很有用，可惜好像越來越多人有僥倖的心態了」，他憂心大嘆「昨天的台灣！一個月前的義大利！」、「回首一個月前各國的感染數字，台灣人準備要後悔了嗎？」，引發各界關注。

▲吳肇鑫4日在臉書以「非常心灰意冷的急診室醫師」為題發文。（圖／擷取自臉書）

不過，尷尬的是，童綜合醫院的員工旅遊，就正好選在墾丁，3月開始分批前往，而吳肇鑫發表上述言論的當天，就有該院38名員工加眷屬抵達墾丁。

吳肇鑫5日下午3時許接受訪問，被媒體問及此事時，他回應，員工旅遊是半年前就排定，當時並沒有疫情的問題，考量日前墾丁人潮特別聚集，他們在路途上於車內就有做好防疫措施，包括戴口罩、量體溫及乾洗手，都有持續做好，此外，也特別叮嚀員工晚上不要去墾丁大街，員工也相當配合；而這些員工回來後，院方也會要求他們繼續戴口罩，關心員工健康狀況。

他指出，其實台灣人多的夜市跟景點絕對不只墾丁大街，這是一個概念性，這些地方人真的會很密集，甚至要進去或疏散出來都很困難，防疫期間遇上假期，民眾應該要避免去那些地方，即使要去購買，還是要特別提醒，不要邊走邊吃，趕快外帶回到家裡，安安穩穩地享受美食，才能安心。

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