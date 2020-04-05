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交棒子弟兵！黃珊珊指定「他」為港湖區議員接班人

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▲▼黃珊珊PO出與陳宥丞的合照 。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲黃珊珊PO出與陳宥丞的合照 。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

記者楊亞璇／台北報導

備戰2022地方選舉，不僅台北市長柯文哲積極培養副市長黃珊珊接班，黃珊珊被延攬入府後留下港湖區議員遺缺，也將有人接班。黃珊珊4日晚間在臉書點名子弟兵民眾黨發言人陳宥丞，指出「接下來，就交給選民決定」，「請大家像支持我一樣支持陳宥丞」。

黃珊珊說，這個孩子跟了她21年，現在33歲，她在87年第一次參選，陳宥丞12歲，因為媽媽工作忙，下課就到她的競選總部寫功課，「那時他六年級，我基本上是他的安親班」。

黃珊珊形容，那時他又瘦又小，還沒有變聲，能言善道，陪她去菜市場掃街，就拿麥克風「各位叔叔伯伯阿姨大家好，請支持黃珊珊」，「那一年我以第一高票當選內湖南港的市議員，他功不可沒」。

黃珊珊指出，二十年來，他國中、高中、大學，寒暑假基本都回來當工讀生，大學念法律系也到律師事務所實習，「當完兵第一份工作就是當我的助理，可以說就像我的兒子一樣」，所以她自己也半強迫他去念台大國發所，為民服務要先充實自己。

黃珊珊強調，陳宥丞跟著她打了八次選戰，「我鼓勵他要自己獨當一面，後面十年，他是稱職而且能幹的議員助理，過去一年，他是台灣民眾黨發言人，接下來，就交給選民決定」。

黃珊珊指出，從政其實不複雜，良心和法律就是基本底線，無私和熱忱才能走得長久，跟著她做服務20年，如果不是充滿服務熱情，是不可能做到的，「請大家像支持我一樣支持陳宥丞，你一定不會失望的」。

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