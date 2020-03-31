搭公車、捷運強制戴口罩？　黃珊珊回應了

▲台北捷運通勤族。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

指揮中心公佈社交距離指引，室外保持1公尺、室內1.5公尺。對於搭乘公車、捷運是否強制戴口罩，北市副市長黃珊珊31日下午受訪回應，她認為要限制的時候一定要有足夠的配給，「14天9片的時候，我覺得是可以強制」，她也強調，中央若強制一定要戴，「我們就照辦。」

黃珊珊指出，中央規定都是建議式的，也討論過公車、捷運，距離、時間比較短，而且大家有做防護，每個人都戴口罩，但是畢竟是大眾捷運，除非封城，否成運輸工具不提供，大家沒有辦法正常工作，尖峰上下班時間達到1公尺距離是有困難。

黃珊珊強調，沒有辦法捷運每個路口都設置體溫感測器，現在看起來都是境外移入比較多，包括搭電梯的時候都應該做好防護，就不用擔心。

黃珊珊認為，市府大樓要求戴口罩，就有一大堆市民抱怨，若14天9片開始，應該可以強制，她認為，要限制的時候，第一要先配給，北市第一線工作同仁，8萬個員工，也不能強迫每個人每一天都戴口罩，一定要有足夠的量，「14天9片的時候，我覺得是可以強制」。

黃珊珊重申，確定每個人做得到，這樣要求可能會是比較合理，「中央強制說一定要戴，不戴的要怎樣，那我們就照辦」，大家都可能可以買得到，強制戴口罩比較有道理，「我沒有權限，我的權限需要中央授權」。