歐美返國確診個案大增　黃珊珊籲：集中檢疫或住防疫旅館

▲北市疫情會報。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心2日公布新增10例新冠肺炎確診病例，8例境外移入、2例為無旅遊史的北部案例，台灣確診總人數為339人。台北市政府3日上午召開疫情會報，會後黃珊珊呼籲中央，自歐美返國確診者增加，若無法限制的話，是不是能集中檢疫或是入住防疫旅館，不要馬上回到家中，避免社區感染風險。

黃珊珊表示，國外返國確診數越來越高，北市是目前台灣確診病例最多的地方，防疫嚴峻，過去呼籲中央是不是能限制歐美返國的國人，若無法限制的話是不是能集中檢疫，如果沒有這麼多集中檢疫所的話，是不是能強制住防疫旅館，現在近來的數量尤其台北確診，英國、美國回來的是最高。

黃珊珊說，中央規定居家檢疫者可以得到1天1000元的補助，中央也公告4月1日開始，加入防疫旅館行列的業者，也可以得到一天1000元的補助，台北市針對居家檢疫的國人回來住防疫旅館，也補助一天500，「也就是說，北市防疫旅館，中央加地方一天補助達2500元」。

「希望中央可以下令回國的民眾強制住防疫旅館。」黃珊珊說，北市會積極輔導旅館業者，若願意配合成為防疫旅館，會儘速上線，今天會再上線一間防疫旅館，讓回國要居家檢疫的民眾，在沒有經濟負擔的狀況下先住防疫旅館，不要回家、返回社區，避免社區感染。

另外，黃珊珊也現場示範運用1999進行防疫旅館、居家檢疫等問題的詢問，強調北市已開設8條專線，只要打1999就會接通，會有專人回答有關所有防疫旅館跟居家檢疫的細節問題。

最後黃珊珊再次強調，1月份到現在，美國回來的確診率台灣第1名，英國第2名，確診率超過我們想像，國內本土案例佔12%，已經開始有零星社區感染。她呼籲，這些確診人數希望能集中檢疫，如果沒有這麼大的集中檢疫所，台北市一天地方加中央有2500元的補助，「希望他們先跟家人分開，呼籲中央也強制這些回來的旅客能集中檢疫或入住防疫旅館，不要一下就回到社區」。