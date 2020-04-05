保持一定距離「防疫情擴散」　鐘南山：不要聚餐

▲中國工程院院士鍾南山 。（圖／翻攝自深圳衛視新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

中國工程院院士鍾南山透過世界衛生組織發布一段影片，內容主要針對目前防疫工作重點。他提到，不管是在居家、公司或者是公共場所，保持一定的距離非常重要，當前也不要參加群眾集會，不要聚餐。

《騰訊新聞》報導，此段影片是鍾南山本週錄製，並透過世界衛生組織播放。鍾南山在影片中提到，2019冠狀病毒病疫情，經過了三個月的努力已得到一定程度的控制，「所以我們國家是從高危險區域進入到低危險階段。當然了，低危險不等於沒有危險。」

他表示，有些國家現在疫情仍然嚴重，因此要特別注意一個情況，也就是外來輸入進一步在中國產生更多的感染問題。一旦發現有問題就及時地進行檢查，確診以後要很好的隔離。另外一個也要注意自己的防護，自己的保護。

鍾南山強調，核心就是一句話「保持距離」，一個是居家或者是工作的環境裡保持距離，不要參加群眾的集會，不要聚餐，不要去公眾比較多的地方，這是最重要的預防措施，「因為現在病毒的感染主要還是通過飛沫的感染，當然還有密切接觸的感染。」

他強調，只要保持距離、不去公眾多的地方，就能保持疾病不能夠傳染，也不會傳染給更多的人。就能不出現第二波甚至第三波。

▲保持社交距離能減少被傳染機會。（圖／記者曾俊豪攝）