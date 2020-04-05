連假湧人潮心冷「1個月前的義大利」也這樣！急診醫師下重話：當一回事難嗎

▲清明連假，花蓮湧入大批觀光人潮及車潮，尢其東大門夜市更是寸步難行。（圖／花蓮縣政府提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，許多人認為台灣在防疫下半場有點鬆懈，尤其清明連假，不少人紛紛出門玩一波，讓許多醫師都相當憂心。一名急診室醫師也發文，憂心自比「非常『心灰意冷』的急診室醫師」，文中直下重話，說大家不當新冠肺炎一回事的話，「昨天的台灣！一個月前的義大利！」

梧棲童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫4日在臉書粉專《吳肇鑫～非常的急診室醫師》貼文，比喻自己是非常「心灰意冷」的急診室醫師，「昨天的台灣！一個月前的義大利！」說現在大家都知道義大利很慘，也很同情，但一個月前，義大利就是不把新冠肺炎當一回事。

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「當一回事很難嗎？」吳肇鑫接著開批連假出遊民眾，「盡量宅在家、出門戴口罩、不要到人潮擁擠的地方、勤洗手……。很囉唆、但是很有用，可惜好像越來越多人有僥倖的心態了。」「回首一個月前各國的感染數字，台灣人準備要後悔了嗎？」

▲清明連假，台南各景點及風景區人潮湧現。（圖／記者林悅翻攝）

本站日前也曾報導《醫師看連假人潮「紐約也曾一樣熱鬧…」 1個月後慘況：到處見運屍冷藏車》，有小兒急診室醫師貼出一張左右對比的照片，一半（右圖）是美國紐約市冷藏車內載滿屍體的畫面，另一半（左圖）是台灣墾丁大街擠滿遊客的畫面。

小兒急診室醫師在文中直呼，一個月前紐約還跟左圖一樣熱鬧，甚至猶有過之，沒想到一個月後，紐約市到處都是大型冷藏卡車，載運的是因新冠肺炎過世的屍體，紐約宛若死城。「未來看診問旅遊史時，一定會問清明連假有沒有出遊？有沒有到人潮擁擠的景點？作為診斷參考的依據。」

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