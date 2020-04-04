醫師看連假人潮「紐約也曾一樣熱鬧…」　1個月後慘況：到處見運屍冷藏車

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，許多人認為台灣在防疫下半場有點鬆懈，尤其清明連假，不少人紛紛出門玩一波。臉書粉絲專頁《Dr. E 小兒急診室日誌》就貼文「一個地球，兩個世界」，「連假前努力宣導連假不要出遊，看來真的無法影響太多人，是不是只有紐紐慘況發現生在周遭，才能醒悟現在出遊是多麼高風險的事？」

《Dr. E 小兒急診室日誌》3日下午10點半左右發文，貼出一張左右對比的照片，一半（右圖）是美國紐約市冷藏車內載滿屍體的畫面，另一半（左圖）是台灣墾丁大街擠滿遊客的畫面，文中直呼，「說好的社交安全距離呢？目前規定室外一公尺，除非戴緊口罩，事實上還是有不少人沒戴口罩，因為要邊走邊吃。」

醫師表示，一個月前紐約還跟左圖一樣熱鬧，甚至猶有過之，沒想到一個月後，紐約市到處都是大型冷藏卡車，載運的是因新冠肺炎過世的屍體，紐約宛若死城。「未來看診問旅遊史時，一定會問清明連假有沒有出遊？有沒有到人潮擁擠的景點？作為診斷參考的依據。」

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▲清明連假第2天天氣轉暖，台南各景點及風景區人潮湧現，遊客人次較前1天平均成長逾6成。（圖／記者林悅翻攝）

儘管相關單位在連假前努力宣導連假不要出遊，但看起來似乎沒有太多人聽進去，讓醫師心寒，「是不是只有紐紐慘況發現生在周遭，才能醒悟現在出遊是多麼高風險的事？」而看到照片，醫師也忍不住說，「心中只浮現一句我最討厭的句子：『天佑台灣！』。」

貼文讓不少網友也有感，「看到這景象，讓在家防疫的人真的很恐慌又生氣」、「難怪常常被別人逆轉勝，在最後下半場輸很慘……拜託，別出門，要帶著口罩呀」、「真的保佑這人潮裡不要有一個感染者」、「防疫太出色反而讓那些置身事外的台灣人更放鬆警戒」、「看到這群出遊的人就怒，這麼沒有sense，家中不溫暖嗎！非要去人擠人不可。」

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