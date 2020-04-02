懷疑女友出軌！暴怒男出拳狂毆逼脫光光　下秒猛巴下體：妳很髒…她崩潰提告

▲蔡姓男子懷疑女友出軌，竟暴怒狂毆對方還她脫光光，接著用手拍打她下體，法官判刑7個月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

蔡姓男子懷疑女友小乃（化名）出軌，要求對方打電話給小王，隨後搶走手機與小王起爭執。事後2人返回蔡男住處繼續為此事爭執，未料蔡男竟暴怒毆打小乃，還逼小乃脫下衣物，再用手掌拍打其下體，並罵小乃骯髒等。檢方事後依強制猥褻罪起訴，但台中高分院認為蔡男行為是出於羞辱對方，而非滿足色慾，因此改依強制等罪判刑7個月。

判決書指出，蔡男因懷疑小乃另結新歡，2018年5月7日2人先是在KTV內發生口角，被KTV員工報警後，2人遂立刻離開，並前往蔡男住處。2人回到蔡男住家後，蔡男要求小乃打電話給他所懷疑的對象，但對方並未接聽電話，不過後來回電，蔡男一見便立刻搶走小乃手機，與對方通話，隨後爆發爭執，接著氣得將手機往地上猛砸。

砸完手機的蔡男並未因此消氣，最後竟暴怒狂歐小乃，導致小乃右手中指遠端指骨骨折、雙手挫傷、頭部外傷合併鼻挫傷、頭皮撕裂傷、左耳撕裂傷等。過程中，蔡男竟還高舉酒瓶喝令小乃脫下衣物，隨後將人推倒壓在床上，先是用手指撫摸小乃下體，最後用手掌用力拍打，接著辱罵對方很骯髒等噢。

案經小乃提告，彰化地檢署最後依強制猥褻罪將蔡男起訴。不過，台中高分院審理期間，蔡男以30萬元與小乃達成和解，小乃也表示願意原諒，而法官則認為，蔡男行為並非出於滿足他的慾望，而是出於羞辱小乃，與猥褻行為有所不同，最後依強制等罪判刑7個月，得易科罰金21萬元。全案目前上訴最高法院審理中。

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