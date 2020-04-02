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社會 社會焦點 保障人權

貨車違停路邊！下秒倒車撞倒國小童　她慘捲車底遭「重輾」…肝臟撕裂送醫

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記者陳韻如／綜合報導

放學走路回家，卻差點連命都沒了！臉書上流傳一段畫面，一輛貨車違停路邊，但該條路線似乎是國小學童放學的必經之路，導致學童必須走到車道上才能通行，而一名女童疑似車流多，只好先在貨車後等待車輛通行，但沒想到貨車卻直接倒退，當場將女童輾了過去，而駕駛驚覺有異下車查看，才發現自己釀禍，嚇得趕緊報警。

▲▼新北市五股國道路三段，1名國小女學生放學要回家遭貨車倒車時輾過。（圖／蘆洲分局提供）

▲貨車違停，導致行人必須繞過它走到車道中央才能通行。（圖／突發中心翻攝）

經過調查，這起事故發生新北市五股區國道路三段，一輛貨車3月26日傍晚4點30分左右突然違停路邊，導致後方需要通行的行人只能繞過貨車，走到車道上才能繼續通行，人車爭道的畫面，相當驚悚。

▲▼新北市五股國道路三段，1名國小女學生放學要回家遭貨車倒車時輾過。（圖／蘆洲分局提供）

▲女童在貨車後方等待車輛通行，下秒遭到貨車倒車撞倒輾過。（圖／突發中心翻攝）

事發當時，一名女童因車流量多，於是站在貨車後方等候其他車輛通行，但沒想到，貨車卻突然倒車，而女童疑似沒注意到，當場被撞倒，下秒直接被捲入車底，隨後遭到貨車左後輪輾過。

貨車駕駛當下驚覺有異，趕緊跳下車查看，才發現自己輾到人，隨後報警處理，而女童全身多處擦挫傷及肝臟撕裂傷，所幸送醫後並無生命危險，目前已返家休養。

▲▼新北市五股國道路三段，1名國小女學生放學要回家遭貨車倒車時輾過。（圖／蘆洲分局提供）

▲女童倒地後遭到左後輪輾過，所幸送醫後並無大礙。（圖／突發中心翻攝）

這段畫面一曝光，不少網友看了相當氣憤，紛紛留言，「違停就算了…連倒車都不注意的…就給人壓過去，太超過了」、「不用扯死角啦，我也知道這種貨車正後方沒電子後照鏡一定是死角，但你TMD都知道你後方死角靠北大還直接倒車？？？」、「勸導如果有用，憾事不會重演，人有惰性僥倖之心，真的不要輕忽」。

蘆洲交通分隊長李健立表示，3月26日下午4時許獲報，在五股區國道路上，肇事貨車於倒車欲停放路邊時，不慎撞及後方放學女童，造成女童肝臟撕裂傷送醫急救，於3月30日返家休養，蘆洲警分局將持續關心女童傷勢。

另外，警方會依「道路交通管理處罰條例」50條倒車未注意後方人車動態開罰，並以過失傷害移送地檢；同時呼籲各駕駛人，遵守交通規則，行車注意行車安全，尤其倒車時能確實注意後方狀況，避免發生憾事。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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