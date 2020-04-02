口罩男闖女廁拖走櫃姐！膠帶封口+襲胸　噁吐4字她崩潰…被告還扯：她感情不忠

▲許男闖入百貨公司女廁，隨後趁機強抱櫃姐，還拿膠帶封口、襲胸，事後被警方逮捕竟扯，「想認識她」。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者陳韻如／高雄報導

許姓男子因交了2任女友都被劈腿，最後分手收場，自此身心受創，而他在百貨公司見到擔任櫃姐的小乃（化名），認為對方是網紅，且對感情不忠，竟躲在廁所，趁機強抱、襲胸，甚至拿膠帶貼住對方嘴巴，讓小乃嚇得放聲尖叫。許男事後被警方逮捕，法院最後則依加重強制猥褻罪嫌判他5年徒刑，民事部分則須賠償25萬元。

回顧案情，小乃2019年3月11日晚間9點剛走進2樓女廁，不料一名戴口罩的陌生男子突然持利剪闖入，企圖用膠帶封住她的嘴，還恐嚇「再叫就殺了妳」。當時櫃姐不斷奮力反抗呼救，引起廁所清潔人員注意查看，才讓歹徒趕緊逃逸。

警方獲報趕抵現場，發現女廁外掉落一支手機，懷疑是嫌犯遺留，所以在現場埋伏，不料10分鐘後真的逮獲重回現場的51歲許男，並根據小乃指認將人帶回偵辦。誇張的是，許男事後向警方供稱，覺得小乃長相甜美，「想認識她」才這麼做。

案經檢察官起訴，法官在審理期間，許男竟又說出，因為自己交過2任女友，但都遭到劈腿而分手，所以很討厭這樣的女生，「只記得小乃是網紅，常常劈腿，只是想嚇嚇她」。

不過，小乃則表示，自己的並不是網紅，也沒有經營社群軟體，在使用社群軟體時也都會設定不公開，只有認識的人才會看到貼文內容，完犬打臉許男的說法。

法院審理後，許男被依強制猥褻罪嫌判刑5年，小乃另提民事求償。民事法官事後查出，小乃平均月收入近8萬，年收入將近百萬，且在此事之後休息了10多天沒有工作，損失了10天的收入，但法官認為只需休息2天即可，另加上精神慰撫金，法官最後則判許男應賠償小乃25萬元。全案可上訴。

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