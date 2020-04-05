封城不遠？發國家級警報「暫勿去墾丁」後　指揮中心不排除「禁足令」

記者許力方／綜合報導

清明連假全台景點湧現人潮，中央流行疫情指揮中心4日中午11時55分發出2則國家級警報簡訊「暫勿前往墾丁」，其餘包括阿里山、花蓮東大門等11景點都列入範圍。指揮官陳時中說，墾丁人真的超多，不要再去人擠人，鬆懈社交距離和戴口罩的必要性；至於是否離「封城」、「禁足令」不遠了？他說，任何可能性都有，宣導社交距離為超前部屬，若要封城一定會提前說。

國家級警報一發，讓外界有疑慮，指揮中心下一步會不會發佈「禁足令」？陳時中則坦言「任何可能性都有！」這次清明連假外出人潮超出預期，導致氣氛變得緊張一點，考量先前假期沒有這麼多人潮，才沒有在連假前祭出「禁足令」。

請繼續往下閱讀...

▲國家級警報8小時後，墾丁大街人潮瞬間少了3成 。（圖／記者吳奕靖攝）







▲國內疫情不斷攀升。（圖／記者王譯萱製）



陳時中也說，雖然目前不敢說絕對不會像日本一樣，「不然我們就絕對禁止民眾外出了」，國內社區傳染非常零星，主要都是境外移入，而他們幾乎都在居家檢疫中。針對疫情的發展，指揮中心會隨時調整相關措施，不排除可能發布禁足令，但目前為止沒有這樣的跡象。

指揮中心4日中午發布的2則簡訊，呼籲「墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往」。記者會上被問及為何針對墾丁另外發布，陳時中直說「因為人真的超多的啦！」所以特別把墾丁標出來，尤其墾丁大街上的人非常多，但其他地方也有發，民眾也要特別注意。

陳時中呼籲，已經在墾丁的人要保持社交距離、戴口罩，「沒去的人就不要再去了！」他強調，整個疫情會延續很長的時間，太長時間，大家都關起來，總有一天情緒也會有問題，有假期散心可以放鬆，「但不要放鬆了社交距離跟戴口罩的必要性！」大家出去玩，一定要保持社交距離，尤其現在幾個景點人多的地方「就一定要戴口罩了。」

隨著國內疫情升溫，中央政策也不斷升級，開始宣導「社交距離」的限制，民眾擔心，許多國家封城後就限定社交距離、禁足，台灣下一步是否就要封城了？陳時中回應，很多國家都是封城後做社交距離限制，但「封城後做就來不及了，我們當然是個人（保護好），沒有辦法保護好，才會做這大範圍的區隔。」

陳時中說，整個世界在大波的流行疫情中，有無症狀等相關的情況，潛伏期的狀況很多，若出現大區域的社區傳播，就要「封城」。

►比周年慶還低！～史上第一「濕敷神水」終於補貨了～

▼下一步禁足令？陳時中：任何可能性都有！（圖／指揮中心提供）

