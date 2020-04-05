夜衝350公里「探望確診未婚妻」　趕到時她已成冰冷遺體

▲馬來西亞實施行動管制令，私家車與出租車只能在上午6時至晚上10時在公路上行駛。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情下，生死離別在多地上演。馬拉西亞吉隆玻一名巫裔年輕男子，3日晚突然接到通知，未婚妻因確診已住進加護病房，心急如焚的他立刻騎著摩托車，往檳城方向衝。由於兩地相隔超過350公里，男子天亮才抵達，但此時未婚妻已經因敗血症導致器官衰竭病逝，兩人連最後一面都沒見到。

據《星洲日報》報導，該位巫裔青年4日早上抵達檳城中央醫院，但未婚妻已於淩晨病逝，死因是敗血症導致器官衰竭。其屍體已交由女方家屬認領，並送回吉隆玻治喪，男子也準備回吉隆玻，沒想到出發沒多遠，摩托車在檳城大橋上故障。

有熱心民眾幫他將車推到收費站，但他身上的錢僅夠加油，不足以繳付修理費，在行管令期間，也很難聯絡上修車廠。在瞭解男子的悲慘遭遇後，有民眾幫忙在臉書PO文尋求援助，隨後熱心的網友立刻聯絡上仍有營業的修理廠，幫男子把摩托車送去維修。

▲馬來西亞的民眾戴上口罩。（圖／路透）

馬來西亞新冠肺炎疫情嚴重，目前已有3483確診、57人死亡。當局也宣佈自4月1日起，實施較上月更嚴格的行動管制令，全國停課、多處停工，私家車與計程車只能在上午6點至晚上10點在公路上行駛。