清明連假湧人潮！黃偉哲揭「恐怕要封城」：社交距離是關鍵

▲清明連假台南各景點及風景區人潮湧現。（圖／記者林悅翻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

清明連假碰上疫情升溫，花蓮東大門、墾丁大街等景點卻出現擁擠人潮，地方首長表示擔憂。台南市長黃偉哲4日就指出，社交距離若不嚴格實施，未來恐怕會導致「封城」，支持中央用更高的強度來規範。新北市長侯友宜則認為，中央應對入境者全面普篩，才能防堵無症狀者社區感染。

新冠肺炎疫情期間，還是有許多民眾趁著清明連續假期，到觀光勝地遊玩。中央流行疫情指揮中心4日針對11處知名景點，發送2則「疫情警示」細胞廣告訊息，包括阿里山、花蓮東大門夜市、台南關子嶺、虎頭埤等。

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▲黃偉哲4日晚前往台南花園夜市，透過無人機廣播，向攤商及消費者宣導防疫觀念。（圖／記者林悅翻攝）

據《聯合報》報導，台南市長黃偉哲4日表示，現已有零星本土案例找不到感染源，很危險不知道已接觸多少人，社交距離若不嚴格實施會有嚴重後果，恐怕就要封城，「大家不想變成印度這樣封城的話，那麼我們一定要維持社交距離。」黃偉哲希望中央強制規定，在賣場、夜市和市場等三大場所要戴口罩，民眾這樣也是在保護自己。

黃偉哲表示，支持中央防疫中心有更高的公權力、更高的強度，甚至罰責來規範，地方政府樂於執行；目前僅搭乘大眾交通工具未戴口罩有罰責，但戶外社交距離只能道德勸說，他能體諒是因不容易舉證，但如果做不到防疫中心要求的社交距離，恐怕大家就要禁止出門。