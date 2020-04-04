雙鐵列車即起「禁止飲食」　交通部：下車後再找地方吃

▲高鐵4/5起全面暫停列車上便當、飲料、食品等各項販售服務。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情延燒，台鐵、高鐵配合疫情指揮中心指示之「防疫社交距離」要求，4月5日起全面暫停列車上之便當、飲料、食品等各項販售服務，即日起勸導旅客勿於車上飲食。對此，交通部常務次長祁文中今在中央流行疫情指揮中心記者會表示，希望大家在車上不要飲食，若真有需要仍可以在車站販售，但下車後找適當地點再食用。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會，祁文中呼籲大家搭乘雙鐵時，不要在列車上吃東西。（圖／ETtoday攝影中心攝）

祁文中表示，指揮中心在4/1公布新冠肺炎的指引，指出大眾運輸系統不能保持適當社交距離禁止在大眾運輸系統內用餐，台鐵、高鐵都在今（4/4）公告，從明天開始台、高鐵都會調整車廂服務內容，全面暫停列車上推車飲料食品及車上自動販賣機、便當服務，如果民眾真的有需要，車站還是有販售，但希望大家買了之後，在車上不要食用，下車後找適當地點再吃。

▲林佳龍視導高公局南區交通控制中心（圖／高公局提供）

針對台鐵、高鐵實施列車上禁止飲食規定，交通部長林佳龍上午受訪時表示，原則上是呼籲民眾搭乘台鐵'高鐵時禁止飲食，不過，由於雙鐵搭車時間較長，部分乘客基於身體狀況需要，可能有用藥、喝水的狀況，尤其可能有糖尿病、低血糖或老弱婦孺等等，列車長應該視例外情況加以判斷、彈性處理。

▲林佳龍表示，搭乘雙鐵時原則禁止飲食，但部分例外狀況可彈性處理。（圖／高公局提供）

高鐵表示，配合政府各項防疫措施，即日起勸導旅客遵照中央流行疫情指揮中心最新發布之「防疫社交距離」指引，及搭乘大眾運輸工具全程配戴口罩之規定，勿於車廂內飲食；自備餐食或商務車廂之旅客，請將餐點攜帶下車後再行食用。

同時，自明（5）日起台灣高鐵將調整車廂服務內容，全面暫停列車上之高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務，並同步撤除椅背網袋內之「TLife」車上雜誌；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水，停止提供書報雜誌，以降低感染風險，敬請旅客見諒。

高鐵表示，4/5起雖停止列車上之推車販售服務，但車站內仍將販售高鐵便當，站內商家亦維持提供餐飲服務，敬請旅客用餐時遵循疫情指揮中心之「防疫社交距離」指引，以安心享用美食。

此外，旅客若欲閱覽最新一期之「TLife」，可至7車處列車整備室索取。每本「TLife」提供旅客後即不再回收，敬請旅客安心閱讀；另建議喜愛「TLife」的旅客，亦可下載「TLife台灣高鐵車上刊物」App，隨時隨地線上閱讀各期精彩內容，同時節省紙張，為環保盡一分心力。

▲旅客若不配合佩戴口罩者可依傳染病防治法裁罰，高鐵將配合鐵路警察，落實執法。（圖／記者湯興漢攝）

高鐵自4/1起已全面實施旅客進站體溫測量，連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法第37條第1項第5款及第3項規定拒絕運送。同時，旅客搭乘高鐵請一律自備口罩並全程配戴口罩，若進站前不及準備口罩者，站內超商亦有販售一般口罩，請旅客自行購買配戴後，再行進站乘車。

依據疫情指揮中心宣布，旅客若不配合佩戴口罩者可依傳染病防治法裁罰，高鐵將配合鐵路警察，落實執法，敬請旅客遵守相關規定，保護自身與大眾健康安全。

至於防疫措施部分，高鐵表示，車站每2小時即消毒一次，並於售票櫃檯、自動售票機及閘門紅外線體溫量測區域，皆劃設「社交距離」參考線，另於旅客動線上廣設消毒酒精，並封閉車站生飲台型式之飲水機，以確保旅客乘車安全。每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，即以酒精進行全面消毒，另每日於收班後再進行一次全車消毒。

▲4/1防疫新制上路，進入台鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵部分，也自4月4日起暫停列車電話預訂與票訂便當服務；另自4月5日起各列車停售便當、飲料與食品，同時停止交付乘客票訂或電話訂購的便當，已票訂便當的旅客請於乘車前至售票窗口退訂、或待車服人員於車上退款。

台鐵表示，為落實防疫，守護全民旅運乘車的平安與健康而暫停以上相關服務，造成不便敬請見諒，也再提醒長程旅客如有個人健康管理需求，務必於上車前備妥所需物品，以確保旅途平安。

依據中央疫情指揮中心所公布社交距離注意事項：若未能維持適當社交距離，禁止在大眾運輸系統用餐。台鐵將配合據以勸導旅客遵守規定勿於車上飲食，維護自我及他人的健康。台鐵表示，感謝所有旅客的配合，並會持續努力做好防疫工作，也請大家給與第一線服務人員支持與鼓勵。

另外，台鐵對於未戴口罩旅客已訂有SOP因應處理，目前旅客均能配合辦理。如遇有勸導不聽執意闖入者，將請路警或地方派出所派員協助處理，並得依據傳染病防治法開罰。