美工作返台...30多歲男「腹瀉＋胸悶」確診！曾和案197、202搭同班機

記者周姈姈／綜合報導

中央流行指揮中心今（4）日公佈最新疫情，單日新增7例確診，包括1例本土及6例境外移入。其中案350到美國工作，為30多歲男性，和確診案197和202搭乘同班飛機，返台後於3月30日出現輕微腹瀉、4月1日出現輕微胸悶，並在4月2日居家隔離結束後自行就醫通報，於今日確診。

▲今日新增7例確診，其中有一例和確診案197和202搭乘同班飛機。（圖／記者李毓康攝）



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指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案為2男4女，年齡為20多歲至60多歲，入境日介於3月15日至4月2日，發病日介於3月16日至30日。發病前活動地為瑞士、美國、德國、英國及南美洲。

指揮中心指出，案350於3月12日至18日至美國工作，返國時因與案197及案202(赴美國探親之夫妻)搭乘同班機因此列為接觸者，案350居家隔離期間，於3月30日出現輕微腹瀉情形，4月1日出現輕微胸悶症狀，於4月2日居家隔離期結束後，自行前往醫院就醫並採檢通報，於今日確診。

案355於2月20日至3月25日參加南美旅遊團，因與案259及331同團列為接觸者，無疑似症狀，居家隔離期間於4月2日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；該旅遊團截至目前共計3人確診。

其餘4名境外移入病例為獨立個案，出國目的為就學或工作，發現管道為居家檢疫(3人)及機場(1人)。