花蓮山林大火快滅了！延燒3.48公頃　剩幾處悶燒冒煙

▲▼花蓮林管處初估火場受波及範圍約3.48公頃。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮林區管理處玉里事業區第32林班地3月30日發生森林火災，因地處高海拔且偏遠，空勤直昇機多次灑水及運補，均因天候不佳折返，經過空勤不斷嘗試終於在4月2日成功完成空投物資，護管員經過4天跋涉終於挺進火場，立即執行滅火作業。





林管處指出，目前沙武巒山西方約6公里處林地仍有幾處地下火悶燒冒煙，無明顯火苗且無擴大之虞，初估火場受波及範圍約3.48公頃，實際受害情形及原因尚待後續調查。

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▲▼空勤總隊完成空投物資。





林管處表示，火災發生後5天內已協調空勤總隊出動12架次；地面則陸續派出共44名森林護管員及運補人員上山滅火。該區多為針葉林，樹種則以二葉松、箭竹林及高山杜鵑為主，依火場護管員回報現場濕度大，其餘幾處地下火，空中灑水效果有限，需靠地面人力殘火處理，林管處會調整運補人力，早日撲滅火災。

▲護管員回報現場濕度大，其餘幾處地下火，空中灑水效果有限，需靠地面人力殘火處理。



林管處也呼籲，撲滅殘火任務持續進行中，為協助滅火工作及安全考量，瑞穗林道10K處從30日起由萬榮工作站及保七總隊第九大隊負責實施人車管制通行，請民眾及山友多加留意，林管處將視滅火情形另行公告恢復通行日期。

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