潛入林班地竊取牛樟木　山老鼠抖出住處另藏6件贓物

▲山老鼠在國有林班地竊取之37公斤重牛樟木。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東1名男子8日14時在武陵山區國有林班地延平事業區，以鏈鋸竊取一塊重達37公斤的牛樟樹瘤，當場被山林查緝網人贓俱獲逮捕，查緝人員在男子手機line群組發現有兜售訊息，並在犯嫌家中搜出6件已製成藝品之牛樟木135公斤，贓木總重172公斤，市價近新台幣五萬元。

由林務局關山工作站、台東縣警察局關山分局武陵派出所、保七總隊第九大隊台東分隊所組成的山林查緝網，運用高科技器材監控山林資源，協助林、警順利查獲竊取山林資源不肖山老鼠。

▲住處搜出牛樟木製成之藝品。



8日中午林務局關山工作站會同關山分局武陵派出所及保七總隊攜手出擊，在武陵山區發現形跡鬼祟的機車，駕駛見查緝人員急忙將踏板木頭棄置路旁，查緝人員立即上前攔查並查看該木頭，發現為剛被鋸切的牛樟樹瘤，犯嫌見事跡敗露坦承犯案，查緝人員也在犯嫌手機發現木頭藝品交易訊息，並在詢問犯嫌是否有其他竊取之不法林木時，犯嫌配合表示，有六件牛樟木藝品放在家中，查緝人員搜查男子住處連同犯罪工具一併查扣，全案將擴大追查上游銷贓管道。

▲另在犯嫌家中搜出6件牛樟木製品，合計贓木總重172公斤，市價近5萬元。

關山工作站吳文雄主任呼籲民眾應拒買國有珍貴林木製品，以遏止山老鼠盜伐竊取之惡行，若發現可疑人、車出入山林，請立即通報林務單位及警方，共同維護國家珍貴自然資產。

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