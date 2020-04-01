花蓮森林大火仍有5火點！空中灌救天空不作美　護管員徒步往火場

▲空勤總隊直升機空勘發現仍有5處不連貫火點。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

搶救玉里事業區第32林班森林火災進入第3天，空勤總隊空勘發現仍有5處不連貫火點，因天公不作美，無法運送人員入山滅火，花蓮林區管理處1日再加派11位森林護管員以步行前進火場，山區多懸崖及峭壁，加上地形極為險峻，只能採高繞方式挺進，增加搶救難度。總計3天共出動38人上山滅火及補給物資，並持續回報山區狀況。

▲▼地形險惡，護管員只能徒步採高繞方式挺進火場，增加搶救難度。



林管處指出，空勤總隊今日一早就配合林管處前進指揮所在機場待命，上午9點32分出動第1架次直升機，因山區雲層太厚，無法目視亦無法接近火場，只好折返；下午趁天氣好轉，第2架次於2點15分起飛，並回報目視可見5處不連貫的火煙，初判為樹冠火及地下火，至於火災面積因屬地表火及單點樹冠火，且山區能見度不佳尚無法估算。





除協商空勤支援以外，昨日已步行出發24位、今日再出發11位森林護管員及3位山青，總共38人，兵分三隊，第二隊持續往火場邁進，第一、三路則在完成物資補給後繼續出發前往火場。



林管處表示，由於山區氣候變化大，下午3點後雲層逐漸增厚且開始下雨，基於安全考量，任務於4點30分暫告一段落，護管員分別於瑞穗林道28K、30K及沙武巒山附近安全處紮營，為明日繼續挺進火場儲備體力，也希望盡早撲滅林火，將生態損害降至最低。

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