花蓮玉里林班地續延燒！天候惡空投滅火無功而返　山友請暫勿出隊

▲森林救火隊集結完畢待命出發。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮卓溪鄉林務局玉里事業區第32林班地，30日上午驚傳森林大火，花蓮林管處緊急請求空勤總隊出動直升機空中灑水滅火，投水累計10公噸，火勢仍未被撲滅。31日上午直升機再度出動，但因山區雲層太厚，飛行員看不到地面狀況，救火任務被迫取消。林務局第一批地面人員14人一早從瑞穗林道19K出發往火場推進，第2批10人地面補給隊也於中午出發。

目前確定火災地點在南三段看天池營地附近的稜線，海拔約2750公尺，空勤總隊昨天共有花蓮黑鷹直升機1架參與救火，投水3次共6公噸；另台東空勤黑鷹機昨也支援1架、共出動投水2次計4公噸，總共投水有10公噸，然而火勢仍無法熄滅，持續延燒中。

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林務局指出，第32林班地林木多為針葉樹種冷杉、鐵杉，油脂含量高，昨天透過直升機發現火點有4、5處，延燒面積約3公頃；今日因人員尚未抵達、直升機也到不了，資訊仍然有限，目前了解是山區壟罩雲霧當中，相對濕度高達99％，但「雨要下不下」對滅火作用不大，只能希望因濕度高、氣溫低，能幫助撲滅火勢。

林務局花蓮林管處副處長王怡靖表示，31日第二批人力上午6點多已集結完畢，原本預計一大早就要搭直升機前往火場救火，但因降雨天候不佳，起飛時間後延，最後上午11點09分花蓮起飛，11點24分到達大農大富前進指揮所，載運5名人員上山及消防水袋於11點35分起飛，接近中午抵達該區上空，結果因雲層太厚，飛機拉高至1萬2000呎高空只見白茫茫一片，無法降落，只好折返。

▲直升機載運救火人員，因天候不佳雲層太厚，無法降落只好折返。

王怡靖也另外指出，因地形險峻、多為稜線地形且路途遙遠，搶救難度高，上山打火的隊員揹著隔開火源的耙子、火拍、鏈鋸及多天的食物等重裝備急行，第一批14人今晚在瑞穗林道30K、第二批10人下午已出發，晚間在28K紮營，明天還會有第3批人員集結，如天候轉好就會改搭直升機。

林務局花蓮林管處呼籲，走南三段的山友，原則上暫時停止出隊，以策安全；起火原因目前已將相關資料交給保七總隊調查。

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