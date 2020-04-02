女客帶男公關出場「連2天共做5次」　她反告牛郎性侵！檢不起訴：違背常理

▲酒店男公關夏姓男子前年5月遭女客人指控，趁其服用安眠藥與鎮定劑時乘機性侵5次，夏男辯稱，女子辦事時都是清醒的。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在酒店擔任公關的夏姓男子在前年5月間，一名女子包台帶他出場後，指控夏男在其住處喝酒聊天趁其失去意識性侵得逞，2天內，夏男又趁其服用安眠藥與鎮定劑等藥物，精神恍惚後性侵4次，前後計5次性侵得逞，女子不甘受辱報警提告；夏否認性侵女子，辯稱過程中女子都是清醒且自願發生關係；桃檢以女子前後供詞不一且無積極證據，偵結夏男予以不起訴處分。

檢警調查，23歲的夏姓男子被指控，2018年5月21日晚間到女子位於楊梅區住處喝酒聊天，見女子酒後失去意識不能抗拒，乘機性侵1次，隔天女子又找夏男至其住處，趁其服用安眠藥與鎮定劑後，在2天內共4次性侵得逞，女子事後報警提告乘機性交。

夏男在警訊時否認有乘機性交犯行，辯稱他是酒店男公關，女子是他的客人，當天女子包下他的台帶出場，到女子住處後有喝酒但未發生性行為，隔天，女子又找他到住處，後來有發生性行為，但全程女子都是清醒且自願與他發生性關係；女子聲稱從5月21日至23 日之間，除第一次喝醉被性侵，其他夏男則趁她吃安眠藥與鎮定劑後意識模糊，全身無力無法反抗下被性侵4次，過程中，被告未使用保險套等語，男子以生殖器插入其下體後曾持續抽動直至射精為止。

桃檢認為，女子自稱服用安眠藥與鎮定劑後已無意識，但後來在警訊時又稱夏男未帶保險套，還以生殖器插入其下體抽動，前後說詞已然矛盾，若是被性侵，怎會在住處與夏男共處2天之久，也未趁機逃離或呼救，甚至未責問夏男，此舉與一般受性侵害者反應大相逕庭；此外，女子父親在警方製作筆錄時才知道女兒被性侵，亦難排除是擔心父親責備才提出遭乘機性侵等情節提告，檢方以女子未提出其他積極證據佐證，僅憑其單一指控難以依乘機性交罪嫌相繩，偵結予以不起訴處分。

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