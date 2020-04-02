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國庫賺好多！桃園龜山區間測速「2天抓近千件」超速

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▲桃園市交通局在龜山區萬壽路一段裝設區監測速照相設施，其中重機騎士超速逾34.5公里。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市交通局在龜山區萬壽路一段裝設區監測速照相設施，其中重機騎士超速逾34.5公里。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市交通局在龜山區萬壽一段、青山路2段等處設置區間測速照相建置，測試後交由龜山警分局進行違規取締，3月31日起啟用至4月1日累計取締違規件數高達962件，平均一天近5百件，龜山分局指出，用路人行經上述路段汽機車限速50公里，籲請依照速限行駛，以免收到罰單後大嘆荷包失血。

龜山分局在萬壽路一段雙向與青山路雙向執行區間平均速率執法取締違規超速，3月31日零時啟用，累計至4月1日共2日，超速違規件數總計962件，其中青山路（往新莊）超速違規86件、青山路（往龜山）超速違規15件；萬壽路（往桃園）超速違規767件、萬壽路（往迴龍）超速違規94件。

龜山分局分析指出，超速違規件數主要集中於清晨6時至10時、下午16時至20時等上下班尖峰期間居多，其中萬壽路一段雙向件數高達861件，佔區間平均速率執法違規件數近9成。

▲▲桃園市交通局在龜山區青山路二段裝設區監測速照相設施，重機騎士超速逾31.8公里。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市交通局在龜山區青山路二段裝設區監測速照相設施，重機騎士超速逾31.8公里。（圖／記者沈繼昌翻攝）

超速違規較嚴重個案：
1，龜山區萬壽路一段（往桃園），3月31日9時30分重機車騎士經測得1150公尺距離通過秒數為49秒，換算時速高達84.5公里，超出該路段速限規定的速限50公里，已超速34.5公里。
2，龜山區青山路二段（往新莊），重機車騎士經測得1728公尺距離通過秒數為76秒，換算時速高達81.8公里，超出該路段速限規定的速限50公里，已超速31.8公里。

龜山警方呼籲，萬壽路與青山路均為桃園市銜接新北市主要聯絡道路，亦為交通事故發生重點區域路段，執法取締違規超速僅為手段，仍籲請用路人遵行速限減速慢行，以減少該路段交通事故傷害，也避免逞一時之快超速而收到罰單。

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