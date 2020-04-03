　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誰先摸到遺體就誰的！殯葬業爆「搶屍大亂鬥」　業者遭處分禁用殯儀館

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

有業者在殯儀館內起糾紛，  遭罰停止使用殯儀館設施。（民眾提供）

圖、文／鏡週刊

在華人的傳統觀念中，對於死亡一事較為忌諱，但每個人總會遇到死亡的一天。殯葬業流行的一句口號是「總有一天等到你」，雖然看似有些戲謔，但卻一語道破人生；在一般人的印象裡，殯葬業既神祕且黑暗，新聞上又常看到種種關於殯葬行業的暴力事件，恐懼更讓外界難以窺視殯葬業全貌。

今年初，板橋殯儀館就曾發生一起殯葬業者因為「搶屍體」生意，在殯儀館內大打出手的案件，對於在殯儀館內有鬥毆及毀損場地設施部分，警方已先移送法辦，不過在法辦後，警方更向這些殯葬業者的主管機關「殯葬管理處」建請配合維持地方治安，在上個月底，殯葬管理處也依法停止該業者使用殯儀館設施的處分，有效約束了殯葬業者。

本刊調查，為能有效打擊有公安或治安堪慮的之場所，警方在執法之餘，除了會先依照所能遵循的法律外，還會函報市政府相關狀況，依照不同情狀，強力建請市府各類業管機關來協助合作，為了改善治安，通常這些單位也都十分配合。

據了解，雖然遭處罰的業者在陳述意見書中表示「員工與人發生打架糾紛係屬個人行為，並非公司授意，如以員工個人脫序行為停止公司使用殯儀館內設施有欠公允。」

但殯葬管理處依社會通念，認為凌晨在殯儀館內應與執行業務相關，而該業者的說法有推託之嫌，因此仍依照新北市政府公立殯儀館設施及服務管理要點第6點擅自改變或毀損場地設施者，從今年5月中開始，停止業者使用，並請求損害賠償。

本刊調查，在殯葬這圈子裡先搶先贏不是祕密，但由於人的死亡時辰無法控制，導致殯葬從業人員需天天24小時待命，再加上大多數人對大體有所忌諱，讓不少殯葬業者不容易招募員工，就算千辛萬苦招來的員工，素質也難免參差不齊。

知情人士更指出，此次在板橋所發生的殯儀館內搶大體的鬥毆案件，其實都是底下員工為了業績亂搞，該業者第一時間接獲消息後就立刻內部處分，只是無法有效約束員工；這種情況讓業者們都感到十分頭疼，畢竟這個行業不好找人，員工更是難以控制，常常會不明就裡的捲入是非。

本刊調查，每個行業都有自己的一套遊戲規則，殯葬業者們在搶奪生意時，也都各有巧門與規矩，有些與醫院簽約合作，若在意外現場，則是誰先摸到大體，就算是他的生意。正因如此，此次板橋殯儀館發生因搶大體而發生糾紛，多年來時有耳聞，已不是新鮮事。


更多鏡週刊報導
【殯葬搶屍亂象2】殯葬搶賺死人財　火併場面如洪興戰東星
【殯葬搶屍亂象3】出招喝止「搶屍體」有奇效　警方執法不手軟
中市西屯、太平傳連續縱火　警成立專案小組偵辦

ET快訊
快訊／新iPhone來了！台灣最快今晚開放預購　售價曝光
周杰倫正面開戰Netflix！不滿宣傳頻率低　罕見動怒說重話
少女的復仇！國中遭班導4度性侵　苦讀法律系怒告…狼師下場淒涼
4歲霓霓「我要先哄把拔睡覺」　吳宗憲曝：辛龍靠安眠藥才能入睡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被強制出院竟大鬧醫院！醫師提告：為了保護同仁　女病患判6月

誰先摸到遺體就誰的！殯葬業爆「搶屍大亂鬥」　業者遭處分禁用殯儀館

飆罵「臭三八離婚沒人要」！北市議會爆發女警之亂　議長震怒全歸建

台南當舖槍擊「江湖仙姑」曝光！　槍手為一個江湖規矩惹怒黑白兩道

少女的復仇！國中遭班導4度性侵　長大苦讀法律系怒告求償…狼師下場淒涼

黑道錢莊聯手追！張綱維「自爆命危」提領大量現金　反遭逆轉收押

快開式帳篷驚見「漁光島人氣款！」　網笑：快點！要缺貨了

這篇文不是陳時中po的！2人假冒衛福部長名義造謠「用藥副作用大」

女客帶男公關出場「連2天共做5次」　她反告牛郎性侵！檢不起訴：違背常理

獨／搶銀行悍匪落網關鍵竟是「一罐伯朗咖啡」　警當清潔工小七翻垃圾桶找證

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

他去韓式沙龍挑戰《梨泰院》栗子頭　剪15cm瀏海+燙貼！網讚：很清爽

Super Junior希澈VS. SEVENTEEN勝寬　「一秒猜歌」神對決「我的時代只能你繼承」

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

陳時中信心喊話！籲國人一同抗疫 「每個人都是防疫最重要的螺絲釘」

被強制出院竟大鬧醫院！醫師提告：為了保護同仁　女病患判6月

誰先摸到遺體就誰的！殯葬業爆「搶屍大亂鬥」　業者遭處分禁用殯儀館

飆罵「臭三八離婚沒人要」！北市議會爆發女警之亂　議長震怒全歸建

台南當舖槍擊「江湖仙姑」曝光！　槍手為一個江湖規矩惹怒黑白兩道

少女的復仇！國中遭班導4度性侵　長大苦讀法律系怒告求償…狼師下場淒涼

黑道錢莊聯手追！張綱維「自爆命危」提領大量現金　反遭逆轉收押

快開式帳篷驚見「漁光島人氣款！」　網笑：快點！要缺貨了

這篇文不是陳時中po的！2人假冒衛福部長名義造謠「用藥副作用大」

女客帶男公關出場「連2天共做5次」　她反告牛郎性侵！檢不起訴：違背常理

獨／搶銀行悍匪落網關鍵竟是「一罐伯朗咖啡」　警當清潔工小七翻垃圾桶找證

被強制出院竟大鬧醫院！醫師提告：為了保護同仁　女病患判6月

Nissan Kicks逆襲日本主場　1.2升油電動力還能有42km/L高效油耗

防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣

春季百香果來了！專家揭大量膳食纖維來源「小黑籽」不吃可惜

逾6成新鮮人因疫情改變求職型態　拒赴實體徵才活動

臺北散步：方序中的里長系設計生活日常

緬懷抗疫犧牲烈士　大陸明降半旗哀悼、公共娛樂暫停

老婆急性蕁麻疹纏身「阿翔拼命幫找原因」　Grace：慾望沒得到平衡

NFL愛國者隊機降落深圳　協助運送120萬個口罩返美

誰先摸到遺體就誰的！殯葬業爆「搶屍大亂鬥」　業者遭處分禁用殯儀館

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

社會熱門新聞

台南市安平區傳死亡車禍機車女乘客慘死

少女國中遭班導性侵　長大苦讀法律系怒告求償

還有39死刑犯待伏法　妻女被殺家屬：快執行

張綱維「自爆命危」反成羈押關鍵

「漁光島人氣款！」大家快下單！

大哥哥指導學測　高中女付「另類學費」

女客人帶男公關出場　事後控乘機性交

竹東少女姦殺命案　「冥王」定讞

落網關鍵居然是一罐伯朗咖啡

這篇文不是陳時中po的！2人冒名造謠遭約談

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

高雄工人整地挖出桶屍　嚇傻報案

國家教練帶女選手上摩鐵！二審逆轉獲緩刑

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

更多熱門

相關新聞

互鬥飆罵惡整長官　北市議會爆女警之亂

互鬥飆罵惡整長官　北市議會爆女警之亂

台北市議會爆發駐警隊女警之亂，一名許姓女警因排班問題槓上陳姓女警，由於許的丈夫是分局長，陳因此在臉書暗諷：「分局長夫人這鍍金不是假的……天天橫著走！」許不甘示弱，跑到議長室門口大罵陳：「離婚沒人要！」

張根碩媽逃稅數10億韓幣遭起訴

張根碩媽逃稅數10億韓幣遭起訴

張綱維「自爆命危」反成羈押關鍵

張綱維「自爆命危」反成羈押關鍵

孫芸芸老公是「百貨界玄彬」？

孫芸芸老公是「百貨界玄彬」？

副業掉三成沒新客　何妤玟：撐不到年底

副業掉三成沒新客　何妤玟：撐不到年底

關鍵字：

鏡週刊殯葬業殯儀館搶屍屍體

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

獵犬卡樹洞亡！風乾20年變木乃伊

快訊／震驚！謝震廷疑分手正妹歌手女友

油價暴漲30％　川普：沙俄減產1500萬桶

專家揭大台北5區高風險染疫

N號房驚爆「10女星」受害！她慘變性奴

台灣確診32例　嗅、味覺出現異常

儲油空間爆滿　油價將跌0元以下

勒令電影院停業　陳時中：難達成要求

台灣捐口罩　義媒：提醒世界台灣不屬於中國

最恐怖無毛貓　額頭皺紋宛如活體人腦

快訊／台灣廢死聯盟宣布退出法務部：因為它很廢

4歲霓霓：我要先哄把拔睡覺　辛龍靠安眠藥才能入睡

末日感籠罩「嘿咻」變情緒出口

更多

最夯影音

更多
秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分
竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面