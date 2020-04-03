誰先摸到遺體就誰的！殯葬業爆「搶屍大亂鬥」　業者遭處分禁用殯儀館

圖、文／鏡週刊

在華人的傳統觀念中，對於死亡一事較為忌諱，但每個人總會遇到死亡的一天。殯葬業流行的一句口號是「總有一天等到你」，雖然看似有些戲謔，但卻一語道破人生；在一般人的印象裡，殯葬業既神祕且黑暗，新聞上又常看到種種關於殯葬行業的暴力事件，恐懼更讓外界難以窺視殯葬業全貌。

今年初，板橋殯儀館就曾發生一起殯葬業者因為「搶屍體」生意，在殯儀館內大打出手的案件，對於在殯儀館內有鬥毆及毀損場地設施部分，警方已先移送法辦，不過在法辦後，警方更向這些殯葬業者的主管機關「殯葬管理處」建請配合維持地方治安，在上個月底，殯葬管理處也依法停止該業者使用殯儀館設施的處分，有效約束了殯葬業者。

本刊調查，為能有效打擊有公安或治安堪慮的之場所，警方在執法之餘，除了會先依照所能遵循的法律外，還會函報市政府相關狀況，依照不同情狀，強力建請市府各類業管機關來協助合作，為了改善治安，通常這些單位也都十分配合。

據了解，雖然遭處罰的業者在陳述意見書中表示「員工與人發生打架糾紛係屬個人行為，並非公司授意，如以員工個人脫序行為停止公司使用殯儀館內設施有欠公允。」

但殯葬管理處依社會通念，認為凌晨在殯儀館內應與執行業務相關，而該業者的說法有推託之嫌，因此仍依照新北市政府公立殯儀館設施及服務管理要點第6點擅自改變或毀損場地設施者，從今年5月中開始，停止業者使用，並請求損害賠償。

本刊調查，在殯葬這圈子裡先搶先贏不是祕密，但由於人的死亡時辰無法控制，導致殯葬從業人員需天天24小時待命，再加上大多數人對大體有所忌諱，讓不少殯葬業者不容易招募員工，就算千辛萬苦招來的員工，素質也難免參差不齊。

知情人士更指出，此次在板橋所發生的殯儀館內搶大體的鬥毆案件，其實都是底下員工為了業績亂搞，該業者第一時間接獲消息後就立刻內部處分，只是無法有效約束員工；這種情況讓業者們都感到十分頭疼，畢竟這個行業不好找人，員工更是難以控制，常常會不明就裡的捲入是非。

本刊調查，每個行業都有自己的一套遊戲規則，殯葬業者們在搶奪生意時，也都各有巧門與規矩，有些與醫院簽約合作，若在意外現場，則是誰先摸到大體，就算是他的生意。正因如此，此次板橋殯儀館發生因搶大體而發生糾紛，多年來時有耳聞，已不是新鮮事。



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