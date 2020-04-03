飆罵「臭三八離婚沒人要」！北市議會爆發女警之亂　議長震怒全歸建

圖、文／鏡週刊

台北市議會爆發駐警隊女警之亂，一名許姓女警因排班問題槓上陳姓女警，由於許的丈夫是分局長，陳因此在臉書暗諷：「分局長夫人這鍍金不是假的……天天橫著走！」許不甘示弱，跑到議長室門口大罵陳：「離婚沒人要！」

此外，許還因考績被打乙等，向市警局胡亂檢舉長官、同事貪汙，甚至「假傳聖旨」，把上級長官騙到議長室門口「罰站」。一連串荒腔走板的行徑惹怒議長，最後包括許、陳在內，駐警隊4名女警都被調離議會。

3月26日下午，台北市議會駐警隊進行勤務交接，原本從台北市警局交通大隊借調的四名女警通通歸建，改由保安大隊的女警接替。這看似平常的輪調，背後卻暗藏女警們勾心鬥角、相互攻擊，最後導致兩敗俱傷的內幕。

熟知議會生態的A先生向本刊透露，駐警隊的同仁原本相處融洽，一直以來都相安無事，不過近期卻因排假爭議，女警們互不相讓，甚至上演內鬥戲碼，鬧到連議長陳錦祥都看不下去，決定出手整頓。

不爽排假 議長室前互罵

A先生說，議會駐警隊共有20多名成員，大部分來自市警察局保安大隊，而其中4名女警都是從交通大隊借調過來，許姓女警的丈夫還是新北市警局的分局長。許女對輪值班表意見多，認為其他同事比她輕鬆，要求長官更改，陳姓女警看不下去，影射許「藉勢藉端」，最後雙方互罵，一發不可收拾，甚至還波及長官、同僚。

事情發生在3月6日上午，陳女在臉書發文暗諷許女：「原來分局長夫人這鍍金不是假的，該上的班吵一吵，就換成別人了呢！難怪天天橫著走！」友人好奇詢問，陳加碼批判「警員當成官在做，能不橫嘛」。

這些酸度爆表的發言，被許女知道後大為光火，當天陳女剛好負責正、副議長室外的安全勤務，許竟跑到正、副議長室門口興師問罪，還當場辱罵陳：「臭三八，離婚沒人要，也不看看自己長得什麼德性！」積怨已久的2人在公共場合爆發口角，事後都遭長官訓斥，要求她們不得再犯。

大家以為事件就此告一段落，不料3天後許、陳2人又在值勤時狹路相逢。許女再度嗆聲：「害人害己啊！活該，不要再那麼不要臉，臉書不要隨便PO，知不知道！腦殘！笨蛋！」陳女雖對許的挑釁難以忍受，但因被長官告誡，只好選擇忍氣吞聲，沒想到接下來連長官也被惡整。

假傳聖旨 害大隊長罰站

原來，許女為了報復長官，竟向台北市警察局投訴隊長和同仁涉及貪汙。

許女指控，隊長帶頭揪同仁團購蔬菜，還收受同仁金錢，疑似有不當關係，市警局督察組因此前來議會對相關人製作筆錄，調查後根本是子虛烏有，差點讓隊長等人蒙受不白之冤。

知情人士B先生則說，3月12日，許女跑到議長室，向議長幕僚「陳情」，抗議「考績被打乙等」「長官排班不公、偏袒同僚」，另為了向駐警隊長官施壓，竟然自作主張向上級單位保安大隊通報：「請大隊長來見議長！」保大大隊長李國禎信以為真，連忙趕到議會，結果議長因行程忙碌，根本無暇接見李，李只好在議長室門口「罰站」。

議長震怒 全歸建原單位

由於駐警隊接連發生同僚互罵、惡整長官等荒唐狀況，假傳聖旨事件更惹怒了議長陳錦祥，要求市警局必須妥善處理；之後，市警局不僅把許、陳2人調走，連另外2名女警也遭殃，3月27日通通歸建原單位，由保安大隊其他女警替補。一場市議會女警之亂，最後可說四敗俱傷。

B先生透露，40多歲的許姓女警在北市議會駐警隊任職多年，因敢怒敢言，常得罪長官與同僚。許女隸屬交通大隊，與大多數來自保安大隊的同仁不一樣，加上她的先生為新北市分局長，我行我素的態度，讓長官很頭痛。

許女丈夫李男畢業於警察大學國境警察系，後取得國立台北大學公共行政碩士，曾在台南、宜蘭、金門、花蓮等警局歷練，2018年獲前新北市長朱立倫賞識出任要職，資歷豐富。台北市警察局長陳嘉昌2012年擔任宜蘭縣警察局長時，李也是同單位的督察長，獲得陳肯定。

一名前台北市議會駐警隊員表示，駐警隊勤務包含負責正副議長與議員的安全警衛、議會門禁管制換證、民眾陳情請願案件通報聯繫等，偶爾才會有臨時勤務，工作內容與環境比一般警察單純許多，因此吸引不少員警爭搶職缺，還有人動用關係擠進來。外界盛傳能來到駐警隊任職的，背後都有一定的靠山及勢力，也因此形成諸多亂象。

不過，該隊員也說，雖然外界對於駐警隊的印象是勤務輕鬆、工作單純，但他們常要接觸機關首長和議員，壓力也不小。例如2013年跨年夜，丹麥體操表演隊透過議員，向當時仍在營運的議會地下一樓餐廳訂桌，沒想到團員用餐之後，居然直接搭電梯到五樓觀景平台觀賞煙火，還在現場飲酒作樂、忘情激吻，駐警隊的維安因此被詬病，同仁們只能無奈吞忍。

議員亮槍 駐警隊受牽連

另外，2015年10月，台北市議員林世宗為檢討北市五大弊案，質詢時竟拿出2把玩具槍當道具，還對空鳴槍5次，嚇壞市長柯文哲和其他官員、議員，當時駐警隊就被質疑放任武器闖關、安檢不力。不過，細究原因，這些駐警隊員並無權對議員搜身，因此事遭牽連，實屬無辜。

除了被議員連累，以往駐警隊鮮少登上媒體版面，這次內部爆發女警之亂，鬧得沸沸揚揚，引發議長震怒，市警局除了把惹事女警調走，似乎有必要深入調查，釐清真相是非，給予應有的懲處，否則類似事件仍恐上演。



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