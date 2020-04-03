年輕誤入歧途　神明開釋！他栽種鳳梨有成還娶了美嬌娘

▲屏東縣高樹鄉農友閔黎明經神明指示種鳳梨 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

年輕時曾誤入歧途的屏東縣高樹鄉農友閔黎明，6年前在神明力量指示下，返鄉種鳳梨，結合家鄉幾位年輕人一起合租農地種鳳梨，去年更在神明引領下認識張鳳月結為夫妻，兩夫妻齊心努力，種出高品質鳳梨，也賣出價格穩定的鳳梨。

50歲的閔黎明，黝黑的皮膚，以前開砂石車，也當過專車司機，年輕時逞凶鬥狠，幾次差點進看守所，6年前受到神明感召，痛改前非，毅然離開是非之地，回到高樹當農夫。

他說，放下身段學習如何種田，他向前輩請教，也把幾位和他相似背景的年輕人叫來一起種鳳梨，從租地10公頃開始種起，種苗、施肥、除草、採收不假手他人，幾個人越做越起勁，找到穩定通路，不僅銷售國內的量販超市，也外銷到中國大陸、日本等國家。

他告訴一起工作的年輕人，把跟別人打架的力氣，專心放在鳳梨管理上，雖屏東夏日太陽炎熱，但沒擊退他們的毅力，他們認為闖過這關，未來是海闊天空，有謀生能力，生活上更充實。

曾經以為一輩子會光棍的閔黎明，因為努力的成果感動了神明，竟在偶然的機會，在宗教的活動裏認識了張鳳月，張鳳月不嫌棄閔黎明曾有過不愉快的過去，願意攜手一起努力種鳳梨，讓閔黎明感動，他說這樣的生活很踏實很快樂。

他表示，高樹一帶紅酸性土種出的鳳梨更有美味，尤其是高樹位於水質水量保護區，地理環境優異，因此鳳梨的品質特別好。

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