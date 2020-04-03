併排違規停車害人害己　警列入取締重點勤務

▲併排停車阻礙其他用路人通行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

汽機車違規併排，易引發交通事故及車流，屏東縣2019年舉發1844件，每件罰款2400元，2020年也是取締勤重點，籲請民眾不要併排停車，確保交通安全。

屏東理站說，違規停車在路上常見，其中併排停車不只會影響車流，更會直接或間接引發交通事故。交通部為降低並遏阻此類違規情形，自2015年7月1日開始加重處罰併排違規停車，不分汽、機車一律處罰緩新台幣2400元。而屏東縣在去年就舉發了1844件併排違規停車案件。



監理站表示，駕駛人若未將車輛停放在合格停車格，而自認為不影響到其他用路人，就隨便將汽車（含機車）在車道上與其他車輛兩兩平行或垂直併停，或超過道路邊線（15公分的實線）停車，其實這種行為就符合併排停車處罰要件，可依照道路交通管理處罰條例第56條第2項舉發。



站長洪美芳提醒駕駛人，若車輛於車道上雖然不是併排停車，但若未緊靠道路右側停車，也違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第6款「不緊靠道路右側路邊停車」，可處罰鍰新臺幣600元至1,200元，駕駛人可不要貪一時的方便，若導致其他車輛因閃避或碰撞而肇事，更將吃上官司，後悔一輩子。

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