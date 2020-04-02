吃了免疫力up！專家激推超營養洋蔥：能殺菌還能降血脂

▲農糧署表示，洋蔥含硫化物可提升免疫力，是具有食療效果的天然健康美食。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

台灣洋蔥主要產區在屏東，農糧署表示，洋蔥含硫化物可提升免疫力，是具有食療效果的天然健康美食，為促進國產洋蔥產業升級，成立秋冬季重點蔬菜產業輔導團，建立洋蔥灌溉管理標準模式及蔥球含水率判定技術，並輔導高屏地區農民團體籌組洋蔥產業聯盟，分別由生產、加工、貯藏、內銷、外銷等5面向加強產業鏈串接合作，穩定國內產銷。

農糧署說明，國內洋蔥種植面積約1,250公頃，年產量約63,000公噸，主要產區在屏東（43%）、雲林（22%）、彰化（19%）、高雄（8%）及嘉義（7%）等地，以彰化伸港地區產期最早，自12月開始採收，依序往南移動。3月正值屏東地區採收季，該地區受地形影響，東北季風翻過中央山脈而下，形成當地特有的落山風，強勁的落山風使洋蔥生育環境乾燥，病蟲害發生機率減少，且可促進蔥球結實，降低含水量而更耐貯藏，延長供應期達4-5個月，可調配供應國內夏季汛期市場需求。

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▲國內洋蔥種植面積約1,250公頃，年產量約63,000公噸，主要產區在屏東。（圖／農糧署提供）



農糧署表示，由於洋蔥含有鈣、磷、鐵及維生素A、B、C等，營養價值高，是最佳的健康蔬菜選擇，其中所含硫化物可提升免疫力，是具有食療效果的天然健康美食。尤其，特殊的辛辣味和揮發性油等含硫化合物與硒等抗氧化物質的生理活性也被認為能夠殺菌，除有利於增強免疫力，還能抗癌、降血脂及促進腸胃蠕動。

▲洋蔥烹調方式多元，無論涼拌鮮食、烹煮咖哩、搭配肉類快炒或熬煮鍋物高湯都可。（圖／農糧署提供）



農糧署指出，洋蔥在醫學上對於降低血液中的總膽固醇含量、預防血液凝結、高血壓和預防骨質流失等均有效果。烹調方式更是多元，無論涼拌鮮食、烹煮咖哩、搭配肉類快炒或熬煮鍋物高湯，皆可展現其鮮甜好滋味，同時提升免疫力。