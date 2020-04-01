屏東小黃瓜農轉種百香果　網室+燈照技術錯開中部產期

▲屏東縣九如鄉農友許仁壽栽種百香果 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉農友許仁壽原種小黃瓜，今年也試種8分地的百香果，因屏東氣候及環境加上網室和燈照技術，從2月份陸續採收，錯開中部產期，價格相對穩定。

65歲的許仁壽，10幾年前才開始務農，大都是租地種小黃瓜及檸檬，去年到農改場上課，鼓勵農民可以轉型改種其他作物。

他說，種了10幾年的小黃瓜及檸檬，雖然收入還算穩定，但想嘗試種一些新興果樹，剛好利用這個機會轉型。沒種過的作物總要嘗試，其中兩塊地共8分先來試驗。

他表示，小黃瓜收完，利用原來的網室及設備，10月份開始種，加上燈照提早開花，養蜜蜂幫忙授粉，所以果園內不能噴藥，否則蜜蜂無法存活。由於肥培管理，百香果長得茂密，必須經常修剪枝條。

今年工作太忙，有些管理經驗較不足，「果實長太多了」，但他認為百香果甜酸味道，比率恰到好處。他並在百香果棚架下還要拉一層網子，讓百香果熟成自然落網，每天下午就到網下撿果，裝箱後送台北批發市場，價格上都有上百元。兩夫妻每天清晨5點多就到田裏工作，除了百香果還有小黃瓜、檸檬。

農糧署南區分署長姚志旺關心百香果產銷情形，他認為屏東氣候及環境適合百香果生長，再加上設施設備上的管理技術，百香果將成為南部的新興作物。

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