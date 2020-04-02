親子遊好去處！　桃園青埔橫山書法藝術公園遊戲場開放

▲桃園橫山書法藝術公園遊戲場開放。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

位於高鐵青埔站區的大園區橫山書法藝術公園新遊戲場，4月1日起開放，雖場地不大，但因以共融式遊戲場設置，且有部分設計是由當地居民參與工作坊一起發想，加上旁邊即是青埔站區最大的5-8號埤塘，以及充滿綠意的步道，清明連假首日吸引許多大小朋友前往嬉遊，期接近戶外，走出悶疫情，帶來好心情。

▲桃園橫山書法藝術公園。▼園內的共融式遊戲場。(圖／記者楊淑媛攝)

市府工務局指出，大園區橫山書法藝術公園的新遊戲場，有約2層樓的大坡面溜滑梯、涵管外型的遊戲隧道、三座式鞦韆及旋轉杯，也有配合藝術公園風格休憩座椅；採共融式遊戲場設置，進行公園遊戲場的前期規劃，舉辦多場社區參與工作坊，觀察兒童遊戲行為，看見兒童遊戲需求，孩子們也創作出他們對於遊戲場的想像，提供兒童情感交流的機會。

▲▼高鐵青埔站區最大的「5-8號埤塘」。(圖／記者楊淑媛攝)

這處共融式遊戲場設有2組座椅式鞦韆、1組鳥巢式鞦韆及旋轉杯，十分適合全家三代親子共遊；尤其是，橫山書法藝術公園旁即是青埔站區內最大的5-8號埤塘，埤塘被大園區大成路、大智路、大仁路及青昇路所圍繞，總面積約10公頃，水域及陸地面積各約5公頃，是桃園市內的大型埤塘公園。

「5-8號埤塘景觀工程」是由日本象集團設計，以「天人合一（人與自然共生）」為主題，並以埤塘為主角調整地形高程，因此，親子前往橫山書法藝術公園新遊戲場，不僅可以在埤塘公園散步，欣賞水景、地景及夜景特色，共融式遊戲場更提供親子及兒童間情感交流的絕佳場域。

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