法拉利失速撞路邊名車　桃園青埔特區「昂貴」車禍

▲千萬超跑失速自撞路邊名車。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

一輛法拉利疑因車速過快，竟失控撞擊路邊停車，瞬間車毀幸人無恙！桃園青埔特區內青塘園週邊的洽溪路上，1日發生一起超跑駕駛失控自撞路邊3車意外，中壢警分局獲報到場，確認38歲黃姓駕駛酒測值為零，車禍原因詳加調查中。據了解，車頭全毀的法拉利車價千萬，業者評估維修費用就要近百萬。

▲車停路邊也莫名遭撞。▼該起超跑自撞車禍發生後，於在地臉書社群引發討論。（圖／記者楊淑媛翻攝）

中壢警分局指出，該起車禍發生於1日16時30分許，38歲黃姓男子駕駛型號為458，擁4.5升V8引擎、排氣量4499cc的法拉利超跑，行經青塘園週邊洽溪路時，自稱要往觀音方向，不熟悉路況，未注意車前狀況，加上車速過快，才會失控撞上路邊的BMW與Toyota休旅車，由於跑車外型酷炫，許多民眾經過都側目關注。

該起超跑自撞車禍發生後，於在地臉書社群引發討論，指稱千萬超跑自撞車頭幾近全毀，加上撞上停放路邊的BMW與Toyota休旅車，都是名車，這起車禍超跑駕駛將付出不小代價！

中壢經警方至現場了解，駕駛無酒駕情事，調閱周邊監視器追查有無違反相關道路交通管理法規，警方呼籲用路人應注意路況並減速慢行，以維護行車安全。

►偷偷分享少女秘密！