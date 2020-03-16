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桃園青埔「跳氣」事件　議員要求新建案施設天然氣管線

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▲議員謝美英要求青埔新建案，要施設天然氣管線。（圖／翻攝自網路）

▲議員謝美英要求青埔新建案，要施設天然氣管線。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

洗澡洗到一半沒熱水，煮飯煮一半沒天然氣，原因竟是「共用壓力不夠，跳錶」？桃園市議員謝美英16日於市議會定期大會進行經發局工作報告指出，中壢有許多新建案，尤其是青埔地區，住屋率逐年提升，今年2月間青埔部分路段發生「跳氣」，住戶詢問瓦斯公司，得到的答案是：「全青埔人共用壓力不夠，錶跳掉」！

桃園青埔地區，拜便捷交通之賜，以及綠地面積多、各項重大建設推動，使區內人口不斷增加，然謝美英說，今年2月18日，青埔地區有些路段晚間突然發生「跳氣-天然氣跳錶」，那天剛好低溫，跳氣時間正值下班後，晚間洗澡、煮飯用水用電高峰期，住戶詢問瓦斯公司，得到的答案是：「全青埔人共用壓力不夠，錶跳掉」，因為使用量高峰期，造成低溫那一天沒有熱水可洗澡，不少青埔住戶氣得跳腳！

▲議員謝美英要求青埔新建案，要施設天然氣管線。（圖／翻攝自網路）

▲青埔地區因各項重大建設推動，人口激增。（圖／翻攝自網路）

另外，也有幾個新建社區，標榜電梯透天，人口數不多，但戶戶有電梯。他們遇到的情況是，電纜線離他們的住家有一段路，拉很長，一有風吹草動，電纜線一掉，家裡就停電。這類型住宅，萬一有人被卡在電梯裡，怎麼辦？

謝美英表示，民生能源公用事業部分，主管機關是經濟部，在地方上則由經發局擔任溝通協調的角色。她要求經發局站在經濟發展面，主動橫向連繫、了解各項開發案的管線問題，不要等到完工使用了才發生跳電跳表。尤其是青埔地區，各項重大建設正在逐項完工，針對能源問題，務必做到周全完備、安全第一。

對於青埔地區，目前有不少新建案並沒有施設天然氣管線，住戶只有電力及瓦斯桶兩種選擇。新建案興建期間，對原有的居住戶已有不少生活上的干擾，既已開挖工地、大興土木，何不一次把可以預做的管線先埋設？謝美英強調，如果各單位能整合推動接管，管線不必重覆挖、埋，既可減少施工次數，又能降低接管成本，接管率提升，進一步提升生活品質。

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