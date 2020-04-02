戰鬥民族傻了！俄羅斯破單日最高確診771人　普丁篩檢出爐…乖乖改遠程會議

▲俄羅斯創下單日最高確診數。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／整理報導

新冠肺炎在全球180國／區域造成大流行，其中連戰鬥民族俄羅斯，也為此次災難中倖免，因為和中國領土相連，在一月底疫情爆發時，1月31日總理米舒斯金就簽署命令關閉遠東地區邊界，16通關口也關閉禁止車輛、人員往來，但直到今（2日）仍確診達到3548人、死亡病例30人。

綜合俄媒《Риа Новсти》、《Первый Канал》報導，原先俄羅斯的首兩例確診皆為境外中國籍人士，當時俄羅斯當局雖有警戒，但未有積極政策執行；直至3月2日宣布出現首例俄羅斯本國人病例，且有義大利旅遊史，才開始陸續祭出多個限制政策。接著俄羅斯陸續派出包機前往中國武漢將滯留當地的俄羅斯人接回，並且送往圖門進行隔離。

根據俄媒數據指出，莫斯科確診為全國最高，累計2475人、莫斯科州則為177人、聖彼得堡147人，其他確診則分散在其他區域。當局一開始針對隔離者相當嚴格，甚至啟動臉部辨識系統，光在莫斯科街頭17萬支監視器就能有系統的找出違反隔離規定者。

▲曾與普丁握手的醫師確診。

但嚴厲措施仍讓俄羅斯疫情持續擴散，甚至出現暴增的現象，總統普丁日前更親自穿著防護衣、戴口罩前往醫院檢查、為醫療人員打氣，卻在隔幾日，傳出接待他的醫師確診，克里姆林宮隨即為普丁安排篩檢，確認為陰性，為避免感染風險決定首度進行「遠程會議工作」。

2日俄羅斯通報單日最高確診人數，達到771人確診，對此也宣布擴大封城範圍，目前有60多地區宣布部分封城，居民只有在家附近採買食物、藥品，或是需要緊急治療、遛狗、倒垃圾等情況下才能出門。其中法規更規定，如果有患者違反隔離規定，將判處7年徒刑、或是巨額罰款。

普丁日前宣布3月30日至4月3日全國放有薪假，如今面對嚴峻的疫情，恐怕將再有變數。俄羅斯衛生部部長穆拉什科表示，俄羅斯新冠肺炎感染呈現上升狀態，且未達頂峰，「一定要從別國吸取經驗」。