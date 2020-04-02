總有人大膽鑽漏洞！菲律賓疫情接連暴增　杜特蒂下令：那些違規者通通槍斃

▲菲律賓總統杜特蒂面對疫情再下重典。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

狂人總統杜特蒂，在執政菲律賓幾年，面對此次新冠肺炎疫情同樣也不手軟，截至2日午間通報確診病例累計至2311、死亡病例96人，在嚴厲的防疫政策下，未見菲律賓的疫情趨緩，甚至出現零散的違規民眾，對此杜特蒂在發表談話時撂狠話：「對於這些違反規定的人，可能將面臨被槍斃」。

根據《路透社》報導，新冠肺炎進入菲律賓之初，總統杜特蒂就下限制令，甚至也是全球第一個暫停股市交易的國家，然而卻未見疫情緩和，確診通報每日仍出現將近百名病患。杜特蒂表示，目前情況越來越糟，「我必須再次強調這問題的嚴重性，且已經對軍方下命令，如果遇到任何違反的狀況、不聽勸告，他們將會反擊，甚至直接槍斃」。

日前因為馬尼拉貧困區居民抗議政府未能提供足夠糧食厚，有人遭到逮捕，杜特蒂隨即發表以上談話。雖有民間團體認為杜特蒂說話過於激進，但菲律賓政府仍堅持強制執行，尤其目前已經面臨政府高層官員出現「無症狀」確診。

呂宋島目前進入封島第3周，內閣部長諾格拉利斯也要求呂宋島居民，出門就必須要戴口罩；另外必要時也將會對違規者進行罰款，這項措施將會到呂宋島強化社區隔離之後結束。

呂宋島自3月17日到4月12日實施強化社區隔離，等同於封城、封島，所有住戶實行家庭隔離，暫停交通運輸，公司行號、商場等暫停營業，每天每戶只允許一人出門購買食物和生活必需品。