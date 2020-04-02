清明時節將至　警政署長親赴苗栗慰問因公殉職員警遺眷

▲警政署署長陳家欽（左3），清明節前夕前往已故員警陳智琳苗栗老家慰問。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

清明將至，警政署署長陳家欽聽聞新竹縣警局竹北分局故警員陳智琳父親近日腳部開刀，感念陳故員為維護社會安全卻不幸犧牲殉難及關懷照護遺眷，特於清明節前親自前往陳故員苗栗家中慰問，由苗栗縣警局局長翁群能等人陪同探視。

故警員陳智琳2005年3月，因處理吸毒慣犯持菜刀欲引爆瓦斯案件，於逮捕壓制過程中遭犯嫌拒捕反抗，過程中陳故員頸動脈及氣管被犯嫌砍斷，經送醫急救仍不幸因公殉職，惟身後仍有父母、配偶及2名子女尚需照護。

警政署長陳家欽在此次的慰問，雖知遺眷有安排於警察機關就職，然依舊相當關心遺眷的生活狀況及家庭需求，並表示一定會提供最大的照顧與協助，陳故員遺眷對署長的到訪及關懷備感溫暖，並感謝警政署這些年持續不間斷的照護，場面溫馨動容。

陳家欽表示，警察同仁不分畫夜，維護社會治安及配合執行防疫工作，備極危勞，希望全體警察同仁在執行治安及防疫等工作時，務必對自身健康和執勤安全保持最高警覺性，把自己照顧好，才能夠為國人同胞全力付出， 守護社會、家園。

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