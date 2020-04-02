祭拜15分鐘為限！高雄市各區納骨塔落實防疫　實施100人總量管制

▲民眾進到納骨塔前，要戴口罩、量額溫，雙手噴酒精，祭拜時間15分鐘為限。（圖／記者翁進忠攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

新冠肺炎疫情全球蔓延，隨著清明節到來，高雄市民政局為民服務活動於3/28、3/29、4/2～4/4等5天辦理，宣導民眾分流祭拜、線上祭拜，進到納骨塔前，戴口罩、量額溫，祭拜時間15分鐘為限，單一入口，並備有酒精消毒，落實100人總量管制。

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▲民眾進到納骨塔前，要戴口罩、量額溫，雙手噴酒精，祭拜時間15分鐘為限。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市109年度清明節為民擴大服務活動於3/28、3/29、4/2～4/4等5天辦理，因應新冠肺炎疫情，高雄市政府民政局長曹桓榮日前關心市民祭祖及防疫工作，巡視鳳山拷潭納骨塔、國軍忠靈祠、鳥松納骨塔、橋頭納骨塔及岡山納骨塔等。各塔入口處規劃單一入口，入塔要戴口罩，並備有酒精提供民眾消毒。也實施進塔民眾量額溫，額溫超過37度請勿進塔，落實各納骨塔100人總量管制，進到塔內停留時間15分鐘等防疫作為。

▲民政局長曹桓榮日前巡視關心市民祭祖及防疫工作。（圖／記者翁進忠翻攝）

曹桓榮局長表示，為防範新冠病毒疫情升溫，於清明節前夕宣導民眾分流祭拜、線上祭拜，鼓勵民眾納骨塔外祭拜，期望民眾慎終追遠、祭拜祖先的同時，能保護自身健康安全，告慰祖先。各工作崗位的同仁，在掃墓祭祖前，提前做好墓園的除草、納骨塔清潔及防疫措施等工作，讓民眾有更便捷的動線與祭拜環境。

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