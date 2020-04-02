兄弟「重複掃墓」犯大忌！兩個人都出事了　命理師警告：連香都不能重插

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

清明連假開始，大家返鄉掃墓、祭祖，然而在緬懷先人的同時，也有相當多禁忌得注意，以免厄運纏身。命理專家周映君就指出，有對兄弟犯下「重複掃墓」這個大忌，不僅接連車禍受傷，連事業都一落千丈，遭遇十分悽慘。

命理專家周映在節目《新聞挖挖哇》提到，一位父親過世後，母親就把名下的兩棟房產分給兩個兒子，雖然當時房價差不多，但因地段不同，時隔多年已不同而語。眼看弟弟房價大漲，哥哥不甘心，要求對方多少補貼一些，而弟弟雖然同意，但畢竟房子還住著，並沒有變賣，所以也拿不出多餘的錢。

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為此兩人產生分歧，鬧得很僵，後來母親也去世了，兄弟倆連掃墓都分開行動。每年掃墓之際，哥哥就搶先一步，至於弟弟原本也沒太在意，心想「好啊~你掃就好」，所以前往墓地後就只有拜拜而已。

沒想到，弟弟後來在事業各方面不是很順利，加上聽到人家說，哥哥那些行徑都把他的福氣分走了，於是他就決定，明年要比哥哥更早行動。隔年，弟弟真的比哥哥早一步，把墓地都打理完畢，也先將墓紙都壓好；此舉果然激怒了好強的哥哥，竟把他壓好的墓紙一張張拿起來，接著又再自己壓一次，因而踩中掃墓的大忌「重喪」。

▲周映君分享掃墓禁忌。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

周映君表示，結果哥哥先出事了，但弟弟也沒能倖免，兩人前後車禍受傷，雖說沒有很嚴重，但因為受傷休息好幾個月，生意大受影響，甚至那一年損失好幾百萬，所以弟弟就開始怪罪哥哥，兩人的關係也就越來越糟；後來，他們求問神明才知道，是長輩們生氣了。

除了「重喪」在民俗上很忌諱外，周映君還提到，插香時也要注意，尤其是喪事，一旦香插上去後，就不要再拿起來重插，就算插歪也是，所以最好看準再動作，「如果是喜事或拜神還沒有關係，但喪事絕對不行，拜祖先也是盡量不要，陰的都不要。」

另外，在拜拜的時候，若香頭不小心撞到桌子，掉了該怎麼辦？對此，周映君解答，「如果是掉到地上，那支就不要了，再重點一支，但若沒掉在地上則沒關係。」