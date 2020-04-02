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「類包機」台人籲再促武漢包機救同胞　徐正文：還有50童2孕婦

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▲▼搭乘類包機回台的滯留湖北台灣民眾，出面呼籲希望政府幫助剩下的人也能回家。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲搭乘類包機回台的滯留湖北台灣民眾，出面呼籲希望政府幫助剩下的人也能回家。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

記者陳政錄／台北報導

經兩批包機和一批類包機共5架次，載運975名滯留湖北台灣民眾回台後，目前仍有400多人因交通因素和被註記，還未返台。今天有正在隔離中的原滯留湖北台灣人出面喊話，希望政府能促成第四次包機。湖北台胞返鄉救援會徐正文受訪進一步補充，由於路途遙遠無法趕去上海，現在統計還有約2個孕婦、50名小孩學生滯留，有迫切回家需求。

在由滯留湖北台灣人群組提供的影片中，有一位已於3月30日，搭乘類包機返台的女童，在檢疫所內房間內，拿著護照表示，自己一家人「歷經千辛萬苦」，搭12個小時的車，終於從湖北到上海搭上類包機。

▲▼因應新冠肺炎疫情,第三批武漢台商包機返台,武漢包機,武漢肺炎,湖北類包機。（圖／記者李毓康攝）

因應新冠肺炎疫情，第三批滯留湖北民眾搭乘類包機返台。（圖／記者李毓康攝）

她表示，目前還有400多位台灣人滯留在湖北，其中有一位兩歲小朋友有心臟病，還有孕婦，希望政府能接他們回來，「我們回家了，他們也想回家，請政府不要忘記他們。」

另也有其他學生、成人錄影、寫信感謝蔡總統、蘇院長、陳部長的幫助，表示自己再過幾天就可以去上學、回去工作，但也都異口同聲的呼籲，「還有很多人想回來。」

徐正文自1月武漢封城，兩岸開始協商包機後，就一直在台灣與滯留湖北的民眾聯絡。他指出，有位習慣性流產的孕婦，以及一名兩歲有心臟疾病的小朋友，因為路途遙遠，無法在3月29、30日趕去上海，現在經統計，滯留在湖北、武漢的還有約2位孕婦與50名小孩學生。他提到，他們均已做過核酸檢測，每日量體溫，「自主隔離了60天。」

▲▼徐正文。（圖／記者陳政錄攝）

▲徐正文。（圖／記者陳政錄攝）

徐正文說，「希望在不造成政府防疫漏洞及國人負擔下，促成第四次武漢包機或是取消註記。」他也感謝政府採取變通「類包機」接他們回家，不過這次無法趕去上海類包機的，是相對弱勢。

據了解，目前經海基會協調，中央流情疫情指揮中心和政府拍板，分別促成於2月3日和3月10、11日共兩批經由「兩岸協商」的專案包機，由大陸東航、我華航從武漢執飛接送247人、361人返台。

另於3月29、30日，由華航於上海的地點定時航班，以「類包機」形式，讓湖北交通陸續解封後，滯留民眾自行到上海搭機返台，我醫護人員作為機組人員隨行檢疫，屬於第三批返台的滯留台灣人；據陸委會主委陳明通說法，該次航班未經兩岸協商，與之前的武漢包機不同，一碼規一碼，目前，對4月8日武漢解封前，是否再有包機仍在協商中，另是否再透過定點定時航班接送，也會視需求而定。

▼搭乘類包機回台的人，出面呼籲希望政府幫助剩下的人也能回家。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼搭乘類包機回台的滯留湖北台灣民眾，出面呼籲希望政府幫助剩下的人也能回家。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼搭乘類包機回台的滯留湖北台灣民眾，出面呼籲希望政府幫助剩下的人也能回家。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼搭乘類包機回台的滯留湖北台灣民眾，出面呼籲希望政府幫助剩下的人也能回家。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

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