石門區國小幼兒園提前過兒童節　企業加碼免費送「麥當勞」

▲ 石門區國小、幼兒園提前過兒童節，企業禮物加碼免費送「麥當勞餐點」。（圖／新北市石門區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

小朋友引頸企盼的兒童節即將到來，新北市石門區公所於3月30、31日兒童節前代表市長侯友宜發送全區國小及幼兒園小朋友兒童節加碼「麥當勞餐點」，兒童是國家未來主人翁，提前祝賀小朋友兒童節快樂。

石門區公所區長林俊宏表示，兒童是國家未來主人翁，所以在這個專屬兒童的節日，新北市政府都會為每位國小學童準備一份小禮物，而石門區在北海育樂股份有限公司贊助經費下特別再加碼，請全區國小及幼兒園小朋友吃麥當勞餐點，而麥當勞金山店知道是石門區全區兒童節禮物後，主動提供餐點優惠。

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▲ 石門區在北海育樂股份有限公司贊助經費下特別再加碼，請全區國小及幼兒園小朋友吃麥當勞餐點。

北海育樂公司總經理黃國倫表示，北海育樂公司是石門區在地公司，每年本來就都會捐款給區公所，也每週免費提供場地讓石門國小的學生高爾夫球社團練習，所以2019年兒童節看到區公所加碼送甜甜圈，小朋友都非常開心，所以今年一聽到區公所希望再續辦後，公司也非常樂意贊助經費。

區長林俊宏表示，本來兒童節禮物只有贈送學童，但因目前各校正配合市府政策做好新冠肺炎校園防疫工作，所以區長林俊宏也代表侯市長加碼致贈麥當勞餐點給老師，感謝全體老師防疫辛苦，守護學童健康，同時也宣導校園防疫及在地就學觀念，希望有更多的家長願意將子弟留在本區國小及幼兒園就讀。

石門國小代理校長劉書忠表示，小朋友們知道區長要送麥當勞餐點後都很高興，同時希望藉由類似小確幸活動，增加區民幸福感，鼓勵區民在地就學，也感謝在地的北海育樂公司及麥當勞金山店願意共襄盛舉。林區長希望今年的加碼禮物，能讓區內小朋友都開心的過甜蜜快樂的兒童節。「美麗最大的祕密」

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