疫情延燒！北海岸各宮廟遶境活動　金山警協調共體時艱籲延期或停辦

▲ 北海岸各宮廟遶境活動，金山警協調共體時艱籲延期或停辦。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，為避免群聚的近距離接觸，成為防疫的漏洞，新北市金山警分局展現防患於未然之決心，要求偵查隊及各分駐（派出）所全力勸阻及宣導宮廟，疫情期間配合暫緩辦理各類民俗活動。

大鵬派出所所長吳振宗於日前勤餘時間，特地帶領派出所同仁逐一拜訪轄區金山財神廟、北城順清宮及天護宮等廟宇負責人，並向其宣導防疫事項，尤其防疫工作為目前全國關注之焦點，且近期新型冠狀病毒疫情逐漸延燒，外出時幾乎人人一片口罩在口。

請繼續往下閱讀...

▲ 大鵬派出所所長吳振宗（右）於日前勤餘時間，並向各宮廟宣導防疫事項。

金山警分局表示，考量目前確診人數數據有上升趨勢，為避免群聚感染及長時間與陌生人接觸，各廟宇如有此類活動，望暫緩延期或建議擇期舉辦，為洽逢每年4至6月為轄區各廟宇遶境、陣頭活動等盛事期間，吳所長與同仁除向負責人宣導防疫工作外並約制陣頭活動，待疫情控制，再行舉辦活動。

金山警分局長陳永昌表示，防疫期間與各宮廟負責人宣導「防疫期間集會活動指引宣導書」，建議集會活動之主辦單位應評估該活動之必要性，對於非必要之人潮密集活動，考慮延期或暫停舉辦。如欲舉辦群聚活動，應考量各項風險評估，必要時得邀集集會活動主管機關及地方衛生單位共同討論、或訂定防疫應變計畫等相關資訊。

「美麗最大的祕密」