陸版「N號房」惡炸…魯蛇付錢指定「嫩妹表演劇本」！警怒：人數多到數不清

▲逮捕現場。（圖／翻攝自青年時報）

記者鄭思楠／綜合報導

陸版「N號房」！浙江省嘉興市中級人民法院3月31日二審宣判一起特大販賣淫穢物品案。此案涉案平台為大陸破獲的最大色情直播聚合平台，聚合110多個淫穢色情直播平台，會員在直播中可以觀看上百個直播表演，也可以點播淫穢色情影片，案件涉及人員多到數不清。

據《青年時報》報導，2018年3月，嘉興市公安發現，一款名為「Max」的手機App軟體聚合110多個淫穢色情直播平台，存儲了許多淫穢色情影片，通過層層發展代理、招攬使用者購買會員卡密（類似於手機充值卡）的方式非法牟利。

2018年4月，公安出動300多名警力分赴福建、上海、廣東等20個省市，共抓獲犯罪嫌疑人200餘名。但首次抓捕後，該平台仍不收手，繼續大肆發展代理，並不斷在微信、QQ、微博等社交軟體中推廣淫穢色情App。

▲陸版N號房宣判。（圖／翻攝自青年時報）

於是，警方繼續對案件開展深挖，發現了平台的組織者和管理者在柬埔寨西哈努克港，2018年8月24日會同柬埔寨警方對嫌疑人藏匿的住所開展抓捕，抓獲涉案平台負責人陳佳雄（男，1981年2月出生，福建廈門人）等18名犯罪嫌疑人。

經鑑定，該平台創立以來共販賣卡密207.97萬張，已使用196.2萬張，從後台伺服器下載影片1624個，其中1563個屬於淫穢影片，收入資金合計2046.02萬元人民幣（約新台幣8699萬元）。

2019年12月6日，嘉興市南湖區人民法院一審認定被告人構成販賣淫穢物品牟利罪，判處陳佳雄有期徒刑13年， 判決後，陳佳雄提起上訴。 日前，嘉興中院二審認為，原判定罪和適用法律正確，審判程序合法，判處刑罰適當，因此裁定駁回上訴，維持原判。

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