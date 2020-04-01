雲端最前線／「情侶哭哭」社交相距1公尺該怎麼算？

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為了防止群聚傳染，各國社交距離政策五花八門，台灣指揮中心也提出室外相距1公尺、室內至少1.5公尺原則，但這樣的距離夠嗎？美國學者認為至少要8公尺，台灣人口密度名列前茅，實施上難度很高。新加坡則是祭出最重六個月徒刑，假如疫情嚴峻，台灣能借鏡？《雲端最前線》1日邀請新北市議員葉元之、台大醫院兒童感染科醫師李秉穎、作家吳睿穎以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲搭乘捷運民眾戴口罩，但難拉出適當社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

交通部觀光局基層員工因接待主秘小孩遭感染新冠肺炎（COVID-19），交通部火速撤除其職務，但網路上也發現，該負責的豬隊友不只一位！機場旅遊服務中心主任因為和主秘為舊識，不顧防疫規定成了破口之一，非常時期，官僚殺人到底還有多少？

近期各國紛紛宣布停止上課，根據150個國家老師回報，目前全球僅剩6個國家尚未停課，台灣就是其中之一，讓其他國家相當驚訝。台灣防疫成績有目共睹，但目前陸續傳出有學生確診，未來有沒有辦法躲過全面停課危機？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。